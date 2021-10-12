sında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor

'da hasatında en bol dönem yaşanıyor. Verimli geçen hasat sonrası bu yıl on iki bin tondan fazla rekolte bekleniyor.

Haberler - İHA 12.10.2021 - 12:41

Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 1

’da yaklaşık 2 bin yıldır yetiştirilen da en bol dönemlerden biri yaşanıyor.

Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 2

12 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

Şehrin sembolü misket sından geçen yıl 9 bin ton üretilmişti.

Bu yıl verimli geçen hasat sonrası 12 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.

Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 3

Bir tarafı kırmızı, diğer tarafı yeşil renkteki coğrafi işaret tescilli misket sı ortasından  kesildiğinde çekirdekleri yıldız şeklini alıyor.

Bu tür, sulu ve damaklarda iz bırakan aromasıyla da fark oluşturuyor.

Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 4

İlkbaharda zirai don olayı yaşanmadığı için meyveler bu yıl ağaç dallarını sardı.

Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 5

Diğer  türleriyle birlikte toplamda 35 bin tondan fazla  üretiminin beklendiği kentte erken saatlerden itibaren bahçelerin yolunu tutan çiftçiler merdivenlerle ağaçlara tırmanıp gün boyunca hasat yapıyor.

Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 6
Yere düşenlerin bile çürümeden ekonomiye kazandırılması sağlanıyor.
Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 7
Meyve diyarında yaşayan 73 yaşındaki Bekir Damatoğlu, “Anadan doğma  üreticisi sayılırım. Bu yılki kadar  görmedim. Topluyoruz, topluyoruz, bitmiyor. Birde fiyatlarımız iyi olsa” dedi.
Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 8

Damatoğlu, bir yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını almaya çalıştıklarını, ların 1,5 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını ve buna karşın gübre, mazot ve diğer masrafların giderek arttığını belirtirken, “Ağaçların dibine dökülen ları toplayıp fabrikaya gönderiyoruz. Eskiden dibindekiler satılmazdı. Pekmez yapardık. Artan ise çürürdü” diye konuştu.

Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 9

"ŞİFA KAYNAĞI"

Üreticilerden Sevgi Kömürcü şifa kaynağı olduğunu vurguladığı lardan doya doya tüketilmesini tavsiye eiyor.

Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 10

Manav Aslan Çelebi de rengarenk ların kilosunun 3 lira ile 6 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.

Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 11
Soğuk hava deposu işleten Emrah Çapkın ise buzhanelere konulan ların kışın ihtiyaca göre yurt içinin yanı sıra yurt dışına da gönderildiğini ifade etti.
Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 12
Amasya elmasında rekolte patlaması: Topla topla bitmiyor - 13

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER