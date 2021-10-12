Haberler - İHA 12.10.2021 - 12:41
Şehrin sembolü misket elmasından geçen yıl 9 bin ton üretilmişti.
Bu yıl verimli geçen hasat sonrası 12 bin tondan fazla rekolte bekleniyor.
İlkbaharda zirai don olayı yaşanmadığı için meyveler bu yıl ağaç dallarını sardı.
Damatoğlu, bir yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını almaya çalıştıklarını, elmaların 1,5 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını ve buna karşın gübre, mazot ve diğer masrafların giderek arttığını belirtirken, “Ağaçların dibine dökülen elmaları toplayıp fabrikaya gönderiyoruz. Eskiden dibindekiler satılmazdı. Pekmez yapardık. Artan ise çürürdü” diye konuştu.
Üreticilerden Sevgi Kömürcü şifa kaynağı olduğunu vurguladığı elmalardan doya doya tüketilmesini tavsiye eiyor.
Manav Aslan Çelebi de rengarenk elmaların kilosunun 3 lira ile 6 lira arasında alıcı bulduğunu söyledi.