Damatoğlu, bir yıl boyunca verdikleri emeklerin karşılığını almaya çalıştıklarını, elmaların 1,5 liradan başlayan fiyatlarla satıldığını ve buna karşın gübre, mazot ve diğer masrafların giderek arttığını belirtirken, “Ağaçların dibine dökülen elmaları toplayıp fabrikaya gönderiyoruz. Eskiden dibindekiler satılmazdı. Pekmez yapardık. Artan ise çürürdü” diye konuştu.