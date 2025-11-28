Amasya'da 9 türbeye "usulsüz elektrik" kilidi

Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğünden konuya ilişkin yapılan açıklamada, türbelerin muhtarlık ya da kamu kurumları tarafından sorumluluk alınması durumunda ziyarete açılabileceği belirtilerek, "Mevcut durumda türbelere kaçak elektrik ve tesisat bağlantıları yapılmasının önüne geçmek adına türbeler geçici olarak kapatılmıştır. Talep edilmesi durumunda ziyarete açılması ile ilgili çalışma yapılacaktır" denildi.

Camilerde bilindiği gibi aydınlatma elektriği Maliye tarafından karşılanıyor. Ancak yerden ısıtma, klima ve priz sarfiyatları cami cemaati ve hayırseverlerce ödeniyor.