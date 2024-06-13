Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk
9 günlük Kurban Bayramı öncesi Ege ve Akdeniz'in tatil beldelerinde rezervasyonlar nereyse doldu. Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da da durum aynı. Kentte tüm konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı.
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar, yüzde 90'a ulaştı.