Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk

9 günlük Kurban Bayramı öncesi Ege ve Akdeniz'in tatil beldelerinde rezervasyonlar nereyse doldu. Bartın'ın 6 bin 600 nüfuslu turistik ilçesi Amasra'da da durum aynı. Kentte tüm konaklama tesislerinde rezervasyonlar yüzde 90'a ulaştı.

Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk - 1

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ndeki Amasra Kalesi'nin yer aldığı, Batı Karadeniz'deki yaz turizminin önemli bölgesi olan Amasra ilçesinde Kurban Bayramı tatili öncesi 5 bin yatak kapasiteli otellerde rezervasyonlar, yüzde 90'a ulaştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk - 2

Bakir koyları, tarihi mekanları, doğayla bütünleşen güzelliklerinin yanı sıra balık ağırlıklı mutfak kültürüyle de tatilcilerin ilgisini çeken 6 bin 600 nüfuslu Amasra'yı günübirlik ziyaretçilerle Kurban Bayramı tatili boyunca 500 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk - 3

Amasra, geçen yıl 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ise 450 bin, geçen 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde ise 500 bin tatilciyi ağırladı.

Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk - 4

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, "Önümüzde 9 günlük bir bayram tatili bizi bekliyor. Amasra olarak bayram tatiline hazırız. Amasra Kaymakamlığımızın koordinasyonunda bütün önlemlerimizi aldık. Amasra'nın eşsiz doğasını yaşamak için 9 günlük bayram tatilinde bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Tatil boyunca günübirlikçi yerli ve yabancı turistlerimizle birlikte ortalama 500 bin ziyaretçi bekliyoruz. Bu rakam Amasra için önemli bir rakam, ilçede bulunan bütün esnafımız gereken hazırlıklarını yaptı. İlçede yaşayan herkes misafirleri en güzel şekilde ağırlamak için tedbirlerini aldı." dedi.

Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk - 5

MAVİ BAYRAKLI İNKUMU'NA GÜNDE 15-20 BİN TATİLCİ BEKLENİYOR

3 kilometrelik sahil şeridiyle İnkumu tatil beldesinin de bayram tatilinde ilgi görmesi bekleniyor.

Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk - 6

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, "Özellikle uzun süreli tatil dönemlerinde Amasra ilçemize gelen misafirlerimiz mutlaka İnkumu'na da uğruyor. Şu anda İnkumu'na günlük 15-20 bin kişi bekliyoruz. Belediye olarak mavi bayraklı İnkumu'nda bütün tedbirlerimizi aldık. Gelen misafirlerimizin en iyi şekilde ağırlanması için bütün hazırlıklarımızı yaptık" dedi.

Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk - 7
Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk - 8
Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk - 9
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