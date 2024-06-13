Amasya'da bayram rezervasyonlarında yüzde 90 doluluk

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Mete Ayyıldız, "Önümüzde 9 günlük bir bayram tatili bizi bekliyor. Amasra olarak bayram tatiline hazırız. Amasra Kaymakamlığımızın koordinasyonunda bütün önlemlerimizi aldık. Amasra'nın eşsiz doğasını yaşamak için 9 günlük bayram tatilinde bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Tatil boyunca günübirlikçi yerli ve yabancı turistlerimizle birlikte ortalama 500 bin ziyaretçi bekliyoruz. Bu rakam Amasra için önemli bir rakam, ilçede bulunan bütün esnafımız gereken hazırlıklarını yaptı. İlçede yaşayan herkes misafirleri en güzel şekilde ağırlamak için tedbirlerini aldı." dedi.