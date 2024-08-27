Amasya'daki kazılarda bulundu! 2 bin 600 yıllık



"Oluz Höyük kazıları bu anlamda Med kültürünü biraz cisimleştirmeye ve somutlaştırmaya başladı. Hemen arkamızda çalışma alanımızı Med Sunağı olarak adlandırdık. Aslında bu bir geç Firik sunağı, kare biçimli, bunun bir benzeri Kubaba Sunağı olarak yine Oluz Höyük’te var. Bu sunağı insanlar kullanıyorken Medler'in buraya geldiğini, özellikle bu sunak üzerinde bir takım eklentiler ve bir takım revizyonlar yaparak, örneğin kuzeyine bir kutsal ateş ocağı ve güneyine de bir mil dediğimiz üzerinde ateş yanan bir platform ekleyerek bu sunağı bir ateşgaha çevirmiş olduklarını bu seneki çalışmalarda yavaş yavaş anlamaya başladık. Tabii bu Anadolu için dinsel yapılanmada ve dinsel dönüşümde çok önemli bir adım. Burada Anadolu bir anda Kubaba dininden, ateş kültürüne ve belki de erken zerdüştlük dönemine sanki adım atıyor gibi. Bunun bir anlamı da şu, çok tanrılı dinlerden tek tanrılı dinlere bir geçiş var gibi görünüyor. Açık ve geniş alanlarda belli bir mimariye bağlı olarak ateş yanan yer olan ateşgah, Medler için kutsal mekan sayılıyor."