Amasya’dan Avrupa ve Rusya’ya ihraç edildi: "Elma kadar tatlı"
Amasya’da bu yıl üretimi bol olan soğan yurt içine satılmasının yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da pazarlanıyor. Türkiye’de en fazla üretiminin yapıldığı 2. sıradaki şehir olan Amasya’da bir dönem ‘kırmızı altın’ diye adlandırılan soğan tarlada kilosu 5 TL’den satılıyor. Bu yıl 500 bin ton üretimi bekleniyor.
"AMASYA'DA BU YIL SOĞAN BOL"
Üretilen erkenci soğanların yurdun dört bir yanına satıldığı gibi Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da ihraç edildiğini belirten soğan üreticisi Oğuz Çelik, "Amasya’da bu yıl soğan bol.