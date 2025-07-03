Amasya’dan Avrupa ve Rusya’ya ihraç edildi: "Elma kadar tatlı"

Amasya’da bu yıl üretimi bol olan soğan yurt içine satılmasının yanı sıra Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da pazarlanıyor. Türkiye’de en fazla üretiminin yapıldığı 2. sıradaki şehir olan Amasya’da bir dönem ‘kırmızı altın’ diye adlandırılan soğan tarlada kilosu 5 TL’den satılıyor. Bu yıl 500 bin ton üretimi bekleniyor.

Amasya’dan Avrupa ve Rusya’ya ihraç edildi: "Elma kadar tatlı" - 1

"AMASYA'DA BU YIL SOĞAN BOL"

Üretilen erkenci soğanların yurdun dört bir yanına satıldığı gibi Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da ihraç edildiğini belirten soğan üreticisi Oğuz Çelik, "Amasya’da bu yıl soğan bol.

TÜRKİYE HABERLERİ

Amasya’dan Avrupa ve Rusya’ya ihraç edildi: "Elma kadar tatlı" - 2

Yurt dışına da satış yaptık. Bulgaristan, Sırbistan, Arnavutluk, Romanya, Gürcistan ve Rusya gibi ülkelere bin tondan fazla soğan gönderdik" dedi.


Amasya’dan Avrupa ve Rusya’ya ihraç edildi: "Elma kadar tatlı" - 3

Dönüm başına 10 tondan fazla verim alınan soğanın kalitesine güvenen Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş, "Şu an 5 TL’den satıyoruz. Türkiye’nin en kaliteli soğanını üretiyoruz. Elma kadar tatlı. Tarlaya girenin soğan yiyesi geliyor" diye konuştu.


Amasya’dan Avrupa ve Rusya’ya ihraç edildi: "Elma kadar tatlı" - 4

500 BİN TON ÜRETİM BEKLENİYOR


Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci ise 90 bin dekar alanda yetiştirilen soğanlardan 500 bin ton üretim beklendiğini söyledi.

Amasya’dan Avrupa ve Rusya’ya ihraç edildi: "Elma kadar tatlı" - 5

Soğan hasadına katılan Amasya Valisi Önder Bakan da çiftçilere ve tarım işçilerine bereketli kazançlar diledi.

Amasya’dan Avrupa ve Rusya’ya ihraç edildi: "Elma kadar tatlı" - 6


Ziyarete İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin de katıldı.

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