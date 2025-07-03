Amasya’dan Avrupa ve Rusya’ya ihraç edildi: "Elma kadar tatlı"

"AMASYA'DA BU YIL SOĞAN BOL"

Üretilen erkenci soğanların yurdun dört bir yanına satıldığı gibi Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya da ihraç edildiğini belirten soğan üreticisi Oğuz Çelik, "Amasya’da bu yıl soğan bol.