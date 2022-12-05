Amatör lig maçında saha karıştı

İstanbul Bölgesel Amatör Lig 13. Grup'ta oynanan Silivrispor-Gölcükspor karşılaşmasında futbolcular arasında başlayan gerginlik, sahaya ve tribünlere yansıdı. Silivrispor'un 3-1 mağlup olduğu maç sırasında çıkan olayda sahaya yabancı cisim yağdı.

Amatör lig maçında saha karıştı - 1

Silivrispor sahasında misafir ettiği Gölcükspor'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.

Amatör lig maçında saha karıştı - 2

Ev sahibi takımın taraftarları da sahaya yabancı madde atmaya başladı.

Amatör lig maçında saha karıştı - 3

Atılan yabancı cisimler sahadaki oyunculara ve görevli komisere isabet etti.

Amatör lig maçında saha karıştı - 4

Polis tribündeki taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, oyucular sahada ve yedek kulübesinde kavga etti.

Amatör lig maçında saha karıştı - 5

Olaylar sırasında Silivrispor oyuncusu Engin Gülle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Amatör lig maçında saha karıştı - 6

Hakemler sahayı polis korumasında terk etti.

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