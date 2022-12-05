Amatör lig maçında saha karıştı

Silivrispor sahasında misafir ettiği Gölcükspor'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın son dakikalarında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşandı.
Ev sahibi takımın taraftarları da sahaya yabancı madde atmaya başladı.
Atılan yabancı cisimler sahadaki oyunculara ve görevli komisere isabet etti.
Polis tribündeki taraftarları sakinleştirmeye çalışırken, oyucular sahada ve yedek kulübesinde kavga etti.
Olaylar sırasında Silivrispor oyuncusu Engin Gülle kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Hakemler sahayı polis korumasında terk etti.