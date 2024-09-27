Amatör Lig'de ortalık karıştı! Türk sanılan futbolcu Suriyeli çıkınca şampiyonluk gitti
Gaziantep'te bir Suriyeli, Türk vatandaşı kuzeninin kimliğini kullanarak futbolcu lisansı aldı. Suriyeli futbolcunun oynadığı Amatör Lig kulübü şampiyon olunca ligin ikincisi, duruma itiraz etti. 3 puanı silinen takımın şampiyonluğu geri alındı.
Gaziantep'te yaşayan Suriyeli Abdurrahman Cüneyd, 2022 yılında Karşıyaka Gençlik Spor Kulübü'nün seçmelerini kazandı. Futbolcudan lisansının çıkarılması için resmi evrak istendi.