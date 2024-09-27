Amatör Lig'de ortalık karıştı! Türk sanılan futbolcu Suriyeli çıkınca şampiyonluk gitti

Gaziantep'te bir Suriyeli, Türk vatandaşı kuzeninin kimliğini kullanarak futbolcu lisansı aldı. Suriyeli futbolcunun oynadığı Amatör Lig kulübü şampiyon olunca ligin ikincisi, duruma itiraz etti. 3 puanı silinen takımın şampiyonluğu geri alındı.

Amatör Lig'de ortalık karıştı! Türk sanılan futbolcu Suriyeli çıkınca şampiyonluk gitti - 1

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli Abdurrahman Cüneyd, 2022 yılında Karşıyaka Gençlik Spor Kulübü'nün seçmelerini kazandı. Futbolcudan lisansının çıkarılması için resmi evrak istendi.

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Amatör Lig'de ortalık karıştı! Türk sanılan futbolcu Suriyeli çıkınca şampiyonluk gitti - 2

Suriyeli oyuncu, daha önce Türk vatandaşı olan kuzeni Hüseyin Leyla'nın kimliğini kullandı. Onun adıyla futbolcu lisansı alan oyuncu, Karşıyaka Gençlik Spor Kulübü'nde forma giymeye başladı.

Suriyeli Abdurrahman Cüneyd, bir süre sonra Karkamış Barak Spor Kulübü'ne transfer olarak 18 maçta forma giydi.

Amatör Lig'de ortalık karıştı! Türk sanılan futbolcu Suriyeli çıkınca şampiyonluk gitti - 3

Cüneyd, sezon boyunca attığı 10 gol ile takımına önemli katkılar sağladı.

ATTIĞI GOLLE TAKIMINI ŞAMPİYON YAPTI

Karkamış Barak Spor en yakın rakibi olan Gazikent Spor Kulübü ile 26 Haziran'da oynadığı son maçı Abdurrahman Cüneyd'in de attığı golle 2-0 kazanarak 49 puanla şampiyon olup bir üst lig olan Süper Amatör Ligi'ne yükseldi.

Amatör Lig'de ortalık karıştı! Türk sanılan futbolcu Suriyeli çıkınca şampiyonluk gitti - 4

Ligi 48 puanla 2'nci tamamlayan Gazikent Spor Kulübü ise Abdurrahman Cüneyd'in başka bir kimlikle lisans çıkardığını belirterek, itirazda bulundu. İtiraz sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Futbol Disiplin Kurulu Tahkim Kurulu, Karkamış Barak Spor’un 3 puanını silip, 3-0 mağlup sayılmasına hükmetti, Abdurrahman Cüneyd'e ise 24 resmi müsabakadan men cezası verildi.

Amatör Lig'de ortalık karıştı! Türk sanılan futbolcu Suriyeli çıkınca şampiyonluk gitti - 5

Karar üzerine bu kez Karkamış Barak Spor, farklı kişi adına düzenlenmiş lisans ile oynadığı belirtilen futbolcunun lisansını çıkaran kulübün farklı olduğunu ve futbolcunun sezon boyunca oynadığını ve herhangi bir uyarı veya itirazla karşılaşılmadığını, varsa bir hatanın kulübe mal edilemeyeceği ve şampiyonluklarının alınamayacağını belirterek, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıdı.

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