Amatör Lig'de ortalık karıştı! Türk sanılan futbolcu Suriyeli çıkınca şampiyonluk gitti

Karar üzerine bu kez Karkamış Barak Spor, farklı kişi adına düzenlenmiş lisans ile oynadığı belirtilen futbolcunun lisansını çıkaran kulübün farklı olduğunu ve futbolcunun sezon boyunca oynadığını ve herhangi bir uyarı veya itirazla karşılaşılmadığını, varsa bir hatanın kulübe mal edilemeyeceği ve şampiyonluklarının alınamayacağını belirterek, konuyu Tahkim Kurulu'na taşıdı.