Amatör müzisyenin sır ölümü: Elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde bulundu

“ELLERİ, AYAKLARI VE AĞZI BAĞLANMIŞ HALDE BULUNDU”

Olayı anlatan mahalle sakini, “Cumartesi gece mi? Akşam mı? Bilmiyorum. 2 şüpheli gördük. Bunlar hırsız herhalde dedik. Mesaj çektiler. Ondan sonra içeriye girdiler. Bir daha da çıkmadılar. Pazar günü yakınları ulaşamayınca çilingir yardımıyla içeri girdiler. İçeri girdiklerinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde buldular. Polis ekipleri geldi. Sonra cenazeyi götürdüler. Annesi çok ağladı. Evlenip, ayrılmış. Müzisyen, makine mühendisi dört üniversite bitirmiş. Yazık oldu.” dedi.