Amatör müzisyenin sır ölümü: Elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde bulundu
Kadıköy’de amatör müzisyenlik yapan ve makine mühendisi olan 40 yaşındaki Çınar Ersanlı evinde ölü bulundu. Ersanlı’nın cansız bedeninin elleri, ayakları ve ağzı bağlı şekilde bulunduğu öğrenildi. Ersanlı’nın bir komşusu, olay gecesi iki şüpheli gördüklerini ve bu şüphelilerin kapıda telefonla mesaj gönderip içeri girdiklerini anlattı. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Kadıköy’de amatör müzisyen evinde elleri, ayakları ve ağzı bağlanmış halde ölü bulundu.
Olay, 18 Ağustos Pazar günü saat 23.00 sıralarında Fenerbahçe Mahallesi, Saldıray Sokak’ta bulunan 15 katlı binanın 2’inci katında meydana geldi.