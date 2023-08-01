Ambarlı Limanı’nda üç ayrı operasyon | Tonlarca kaçak akaryakıt yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Ambarlı Limanı’nda üç farklı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, toplamda 225 metrik ton kaçak fuel oil ile 40 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı ele geçirildi.

İstanbul Deniz Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen ilk operasyonda, Ambarlı Limanı’na gelen konteyner gemisinden şüphelenen ekipler gemiyi kontrol etti tuttu.

Kontrolde beyan dışı olduğu tespit edilen 61,606 metrik ton fuel oil ile birlikte 14,553 metrik ton diesel oil cinsi denizcilik yakıtı ele geçirildi.