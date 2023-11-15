Ambulans için kimse ikna edemedi, Alman adam yaşamını yitirdi

Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı bir kişi, oğlu ile görüntülü konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Ambulans talebini reddeden Alman vatandaşı adam, yaşamını yitirdi.

Ambulans için kimse ikna edemedi, Alman adam yaşamını yitirdi - 1

Alanya’da yaşayan Alman vatandaşı adam, Almanya’da yaşayan oğluyla internet üzerinden görüşme yaptığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.

Olay, Tosmur Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sitede yerleşik olarak yaşayan 59 yaşındaki Alman Johann Josef, dün öğleden sonra oğlu ile internet üzerinden telefonla konuşma yaptı.

Konuşma sırasında yaşlı adam kalp krizi geçirince oğlu Antalya merkezde yaşayan bir Türk arkadaşını arayarak babasının kalp krizi geçirdiğini, yaşadığı yerin ev adresini vererek ona yardım etmesini istedi.

Türk arkadaş ise Alanya’nın kendilerine 150 kilometre uzakta olduğunu, orada yaşayan Ahmet Yeşilırmak adlı bir tanıdığına durumu anlatarak yardımcı olacağını ifade etti.

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Ambulans için kimse ikna edemedi, Alman adam yaşamını yitirdi - 2

Adrese giden Yeşilırmak’a kapıyı Josef açtı.

Yeşilırmak bu sırada Josef’in durumunun iyi olmadığını ve ambulans çağıracağını söylediğinde bunu reddettiğini söyledi.
Ambulans için kimse ikna edemedi, Alman adam yaşamını yitirdi - 3

“Oğlu ile görüşerek babasını ikna etmesini istedim. O da ikna edemedi ambulans çağırma konusunda. Ancak saatler geçiyordu. Bir iki saat sonra yine rahatsızlandı ve oturduğu sandalyeden yere yığıldı.” diyen Yeşilırmak ekiplere haber verdiğini, ancak adamın yaşamıın yitirdiğini söyledi.

Ambulans için kimse ikna edemedi, Alman adam yaşamını yitirdi - 4

Olay yerine gelen polis inceleme yaparken, adli tıp doktoru ise normal ölüm raporu verdi.

Morga kaldırılan Alman Johann'ın vasiyeti gereği Alanya’ya gömüleceği öğrenildi.

Polis evde yaptığı aramada bilgisayar masasının yanında Johann tarafından çizilmiş ve üzerinde 'güneşin oğlu' yazan gamalı haç resmi buldu.

Yine evde yapılan aramada çöpten toplanmış ve kutulanmış durumda çok sayıda eşya bulundu.

Şahsın sık sık dışarı çıkarak çöpten eşya toplayarak evde biriktirdiği bu nedenle apartmanın pis koktuğu, komşuların şikayeti üzerine geçen hafta zabıtanın gelerek uyarıda bulunduğu öğrenildi.

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