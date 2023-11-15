Ambulans için kimse ikna edemedi, Alman adam yaşamını yitirdi
Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman vatandaşı bir kişi, oğlu ile görüntülü konuşma yaptığı sırada kalp krizi geçirdi. Ambulans talebini reddeden Alman vatandaşı adam, yaşamını yitirdi.
Alanya’da yaşayan Alman vatandaşı adam, Almanya’da yaşayan oğluyla internet üzerinden görüşme yaptığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi.
Olay, Tosmur Mahallesi’nde bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre; sitede yerleşik olarak yaşayan 59 yaşındaki Alman Johann Josef, dün öğleden sonra oğlu ile internet üzerinden telefonla konuşma yaptı.
Konuşma sırasında yaşlı adam kalp krizi geçirince oğlu Antalya merkezde yaşayan bir Türk arkadaşını arayarak babasının kalp krizi geçirdiğini, yaşadığı yerin ev adresini vererek ona yardım etmesini istedi.Türk arkadaş ise Alanya’nın kendilerine 150 kilometre uzakta olduğunu, orada yaşayan Ahmet Yeşilırmak adlı bir tanıdığına durumu anlatarak yardımcı olacağını ifade etti.