Amca ile yeğenin kavgasında silahlar çekildi: 2 ölü

Diyarbakır’da amca ile yeğeni arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Kavgada hem amca hem de yeğeni yaşamını yitirdi.

Amca ile yeğenin kavgasında silahlar çekildi: 2 ölü - 1

Diyarbakır’da amca ile yeğeni arasındaki kavga cinayetle bitti.

Olay, 11 Aralık’ta akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.

Amca Şeref Tiryaki ile yeğeni Hasan Tiryaki, bilinmeyen nedenle telefonda tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref Tiryaki ile Hasan Tiryaki, birbirine silah çekti.

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Amca ile yeğenin kavgasında silahlar çekildi: 2 ölü - 2

Kavgada ağır yaralanan amca Şeref Tiryaki olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yeğen ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 

Amca ile yeğenin kavgasında silahlar çekildi: 2 ölü - 3

Hasan Tiryaki, doktorların tüm müdahalesine rağmen 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Amca ile yeğenin kavgasında silahlar çekildi: 2 ölü - 4

Hasan Tiryaki’nin cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından ilçeye bağlı kırsal Boğazlı Mahallesi’ne defnedildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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