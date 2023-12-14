Amca ile yeğenin kavgasında silahlar çekildi: 2 ölü
Diyarbakır’da amca ile yeğeni arasında çıkan kavgada silahlar çekildi. Kavgada hem amca hem de yeğeni yaşamını yitirdi.
Diyarbakır’da amca ile yeğeni arasındaki kavga cinayetle bitti.
Olay, 11 Aralık’ta akşam saatlerinde Ergani ilçesi Kemertaş Mahallesi’ndeki bir sitede meydana geldi.Amca Şeref Tiryaki ile yeğeni Hasan Tiryaki, bilinmeyen nedenle telefonda tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle sitenin bahçesinde buluşan Şeref Tiryaki ile Hasan Tiryaki, birbirine silah çekti.