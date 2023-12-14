Amca ile yeğenin kavgasında silahlar çekildi: 2 ölü

Kavgada ağır yaralanan amca Şeref Tiryaki olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Ergani Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yeğen ise Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.