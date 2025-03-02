Amerika, İtalya, İspanya ve Almanya'ya pazarlıyor: 3 telli saz ustası çırak bulamıyor
Edirne'nin Keşan ilçesindeki 15 metrekarelik atölyede Teke Yöresi'nde çalınan Yörüklere ait bir çalgı türü olan 3 telli saz yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültür Mirası Taşıyıcısı Ahmet Uğur Parmaksız (55), yetiştirecek çırak bulamadığını belirtti. Parmaksız, amacının 3 telli sazın gelecek kuşaklara da aktarılması olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından, Türkiye'deki geleneksel sanatları ve sanatçıları desteklemek amacıyla somut olmayan kültürel miras taşıyıcılarına verilen 'Sanatçı tanıtma kartı' sahibi olan Ahmet Uğur Parmaksız, atölyesinde elle yaptığı 3 telli sazları Türkiye’nin yanı sıra Amerika, İtalya, İspanya ve Almanya gibi ülkelere de pazarlıyor.