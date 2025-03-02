Amerika, İtalya, İspanya ve Almanya'ya pazarlıyor: 3 telli saz ustası çırak bulamıyor

Bu böyle 2 günde evde kendi kendine yapılabilecek bir saz değil. İnsanlar dışarıdan baktığında diyor ki, ‘Bu küçük bir şey, ben bunu yaparım’ Öyle değil. Bunun içinde ciddi bir hesap kitap işi var. Her tarafında bir oran var. Güzel ses çıkarmasını istiyorsanız bunun için ciddi bir çalışma yapmanız gerekiyor. Bunu elle oyuyorsunuz. Ciddi bir emek istiyor. Malzemelerde rastgele sıradan bulunanlardan değil. Sıradan bir marangozdan alamazsınız. Profesyonel enstrüman malzemeleri satan yerlerden almanız gerekiyor. Her ağaçtan enstrüman olmaz” dedi.