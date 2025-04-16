Amerika'da gördü, 4 katlı evinin zemin katını dönüştürdü: Otomobil tutkununun araç mezarlığı
Bursa'da yaşayan otomobil tutkunu Mehmet Nail (60), ABD'nin Georgia eyaleti Atlanta kentinde gördüğü araç mezarlığından esinlenerek, 4 katlı evinin zemin katını otomobil mezarlığına dönüştürdü. Araç mezarlığında; 2 araç ile bir otomobilin ön, 1 otomobilin arka bölümünün yanı sıra çeşitli araçlara ait koltuk, direksiyon ve yedek parçaları bulunuyor.
Yenişehir ilçesi Köprühisar Mahallesi'nde 1965 yılında dünyaya gelen Mehmet Nail, küçük yaşlardan itibaren nostaljik eşya biriktirmeye başladı.