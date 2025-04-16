Amerika'da gördü, 4 katlı evinin zemin katını dönüştürdü: Otomobil tutkununun araç mezarlığı

"BURAYI GÖREN HERKES ÇOK ŞAŞIRIYOR"

Amerika'da seyahati sırasında gezdiği araç mezarlığından çok etkilendiğini, çocukluğundan bu yana da otomobillere karşı aşırı tutkusu olduğu için bunu evine uyarladığını söyleyen Mehmet Nail, "Çocukluk yaşlarımdan bu yana otomobillere karşı aşırı tutku ve sevgim var. Amerika'da çok sayıda araba mezarlığı gezdim. Atlanta'da gördüğüm araç mezarlığı beni çok etkiledi.