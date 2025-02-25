Amerikalı komutanı işinden eden Beşiktaş, Bakırıköy açıklarında

Amerikan Donanması’na ait Harry S. Truman isimli uçak gemisiyle çarpışan Beşiktaş-M isimli gemi, Bakırköy açıklarında görüntülendi. Gemi, Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörler eşliğinde Akdeniz’e doğru yola çıktı. Beşiktaş-M isimli gemi ile ABD savaş gemisi 12 Şubat’ta Akdeniz’de çarpışmış, savaş gemisinin komutanı Dave Snowden görevden alınmıştı.

Amerikalı komutanı işinden eden Beşiktaş, Bakırıköy açıklarında - 1

Panama bandıralı Beşiktaş-M isimli gemi, 12 Şubat günü Mısır’ın Port Said kenti açıklarında Amerikan donanmasına ait USS Harry S. Truman isimli savaş gemisiyle çarpıştı.

Kaza sonucu savaş gemisinde hasar meydana geldi.

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Amerikalı komutanı işinden eden Beşiktaş, Bakırıköy açıklarında - 2

Altıncı Filo’nun internet sitesinden yapılan açıklamada, geminin Yunanistan’da onarıma alındığı kaydedildi.

Geminin komutanı Dave Snowden ise kaza sonrası görevden alındı.

Amerikalı komutanı işinden eden Beşiktaş, Bakırıköy açıklarında - 3

2003 yılında inşa edilen Beşiktaş-M isimli gemi, bu sabah Bakırköy açıklarında görüldü.

Ticari yük gemisinin Akdeniz’e doğru sefere çıktığı öğrenildi.

Amerikalı komutanı işinden eden Beşiktaş, Bakırıköy açıklarında - 4

Gemiye Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörler eşlik etti.

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