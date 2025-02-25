Amerikalı komutanı işinden eden Beşiktaş, Bakırıköy açıklarında
Amerikan Donanması’na ait Harry S. Truman isimli uçak gemisiyle çarpışan Beşiktaş-M isimli gemi, Bakırköy açıklarında görüntülendi. Gemi, Kıyı Emniyeti’ne ait römorkörler eşliğinde Akdeniz’e doğru yola çıktı. Beşiktaş-M isimli gemi ile ABD savaş gemisi 12 Şubat’ta Akdeniz’de çarpışmış, savaş gemisinin komutanı Dave Snowden görevden alınmıştı.
Panama bandıralı Beşiktaş-M isimli gemi, 12 Şubat günü Mısır’ın Port Said kenti açıklarında Amerikan donanmasına ait USS Harry S. Truman isimli savaş gemisiyle çarpıştı.Kaza sonucu savaş gemisinde hasar meydana geldi.