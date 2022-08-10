Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi

İzmir'in Foça ilçesinde konuşlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Amfibi Deniz Piyade Tugayı'nda "timsah" lakaplı Amfibi Hücum Timleri, aksiyon filmlerini aratmayan tatbikatlarla zorlu görevlere hazırlanıyor. Yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya başlıyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.08.2022 - 12:33 | Son Güncelleme : 10.08.2022 - 12:39

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 1

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hem karada hem de suda görev yapabilen, yurt içi ve dışında önemli görevler yürüten Amfibi Hücum Timleri, "daima hazır" sloganıyla eğitimlerini aralıksız sürdürüyor.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 2

12 YIL ÖNCE KURULDU

'in Foça ilçesinde konuşlu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Amfibi Deniz Piyade Tugayı bünyesinde, kuvvet koruma tedbirlerinin uygulanması, gemiye çıkma, arama, deniz haydutluğuyla mücadele, dar ve sığ sulardan geçişlerde kuvvet koruması, muharip olmayanların tahliyesi gibi görevlerin yerine getirilmesi amacıyla 2010'da Amfibi Hücum Timleri kuruldu.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 3

Subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasında komando temel kursunu başarıyla bitirip atış, spor, fiziki yeterlilik, kondisyon gibi zorlu testleri geçen personel, Amfibi Hücum Timi kursuna katılabiliyor.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 4

8 HAFTALIK KURSU BİTİREN ÖZEL TİMDE

Yaklaşık 8 haftalık zorlu kursu başarıyla bitiren personel, daha sonra özel timlerde görev almaya başlıyor.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 5

Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli amfibi deniz piyadeleri, time katıldıkları andan itibaren, fiziki ve askeri yönden üstün standartlara ulaşmaları için çeşitli alanlarda özel eğitim alıyor.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 6

SPOR VE ATIŞTA ÜST DÜZEY EĞİTİM

Amfibi Hücum Timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da "üst düzeyde" yetiştiriliyor.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 7

Su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılan amfibi deniz piyadeleri, güne sporla başlayıp eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 8

Su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılan amfibi deniz piyadeleri, güne sporla başlayıp eğitimlerini özel eğitim alanları ve denizde sürdürüyor.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 9

Güç, kondisyon geliştirme parkurunda fiziki dayanıklılık konusunda eğitilen tim, atış konusunda da en iyisi olmaları için özenle yetiştiriliyor.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 10

Komando eğitiminden geçen "timsahlar", bottan hareket halindeki gemiye çıkma, halatla helikopterden inme, kaçma-kurtulma, her türlü arazi şartlarında hayatta kalma, ileri düzey yüzme gibi eğitimleri de icra ediyor.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 11

BİRBİRİNDEN ZORLU EĞİTİM

Yurt içi ve yurt dışındaki birçok zorlu yerde aktif olarak görev yapan Amfibi Hücum Timleri'nin meskun ve kapalı mahal, çeviklik, stres altında atış, botlarla denizden karaya çıkarma, helikopterden hedefi 12'den vurma, hareketli platformda atış gibi birbirinden zorlu eğitimi görüntünledi.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 12

HEDEFLERE TAM İSABET

Amfibi timleri, uzun mesafedeki küçük hedefleri belirlenen noktalardan tam isabet vurdu.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 13

Parkur faaliyetlerini de başarıyla geçen timler, denizde manevra kabiliyeti yüksek botlarla çıkarma yaparken, karada da görevlerini başarıyla yürüttü.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 14

Stres altındayken bile gözle görülmesi güç nesneleri hedef şaşırmadan etkisiz hale getiren "timsahlar", helikopterden de karadaki hedefi keskin nişancı atışıyla 12'den vurdu.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 15

"Timsahlar"ın başarıyla gerçekleştirdikleri bottan hareket halindeki gemiye çıkma, gemiyi ele geçirme gibi eğitimleri, adeta aksiyon filmlerinin sahnelerini aratmadı.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 16

Gemiye çıkma harekatında, hedefe botlarla tam teçhizatlı ilerleyen tim, geminin komutasını ele geçirmek için son hazırlıklarını yaptı.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 17

Risk faktörlerini değerlendirerek geminin bordasından aşağı bırakılan "şeytan çarmıhı" basamağıyla güverteye çıkan tim, kendilerine emniyetli bölge ve toplanma noktası belirledikten sonra gemide ilerleme tekniklerini kullanarak operasyonu tamamladı.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 18

"SON NESİL YERLİ VE MİLLİ SİLAH TEÇHİZATLA DONATILIYORLAR"

Tabur komutanı yarbay, Amfibi Hücum Timleri'nin, özel olarak yetiştirildiğini ve kritik görevlerde yer aldığını ifade etti.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 19

Söz konusu timin, komando temel kursunu başarıyla bitiren, fiziki yeterliliği tam, atış kabiliyeti yüksek, subay, astsubay ve uzman erbaşlar arasında gönüllülük esasına göre seçildiğini vurgulayan yarbay, şunları kaydetti:

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 20

"Gemiye çıkma ve emniyete alma, helikopter harekatı, bot harekatı, temel ve taktik atışlar, meskun mahal muharebesi, EYP farkındalığı ve küçük birlik taktikleri konularındaki 8 haftalık kursu başarıyla bitiren personel, Amfibi Hücum Timi sertifikası alarak tim personeli olmaya hak kazanır.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 21

Amfibi Hücum Timlerinde görevli tüm personel, teçhizat olarak günümüz teknolojisine uygun son nesil yerli ve milli silahlarla donatılmaktadır.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 22

Amfibi Hücum Timlerimiz, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Mavi Vatan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın bayrağımızı dalgalandırdığı her yerde her türlü zorlu koşullara rağmen, daima hazır sloganıyla görevlerini başarılı şekilde icra etmektedir."

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 23

BİRÇOK GÖREVİ BAŞARIYLA YERİNE GETİRDİLER

Amfibi Hücum Timleri, Hakkari ile Suriye'de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekatları bölgelerinde terörle mücadele, Afganistan'da kararlı destek misyonu barışı destekleme, Arnavutluk'ta insani yardım harekatı ve Akdeniz Kalkanı Harekatı kapsamında Doğu Akdeniz'de platform koruma gibi birçok görevi başarıyla yerine getirdi.

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 24

İşte Amfibi Hücum Timleri'nin zorlu eğitimlerinden kareler...

Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 25
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Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 28
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 29
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 30
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 31
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 32
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 33
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 34
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 35
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 36
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 37
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 38
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 39
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 40
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 41
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 42
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 43
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 44
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 45
Amfibi Hücum Timleri'nden gövde gösterisi - 46

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