Amik Ovası'nda hasat başladı: Tarlada 15 TL'ye alıcı buluyor

Hatay'ın bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda hasat edilen salatalık tarladan 15 TL'den alıcı buluyor. Çiftçi Selami Hurma, kuraklığın hasada etkisinin olmadığını ifade ederek kış aylarında kendini gösteren don afetinin hasada zararı olduğunu söyledi.

Amik Ovası'nda hasat başladı: Tarlada 15 TL'ye alıcı buluyor - 1

Türkiye'nin en bereketli toprakları arasında yer alan Hatay'da havaların ısınmasıyla açık alanda yetişen ürünlerin hasadına başlandı. Yılın ilk aylarında etkili olan don afeti, Amik Ovası'nda mahsulü olumsuz etkilemeye devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Amik Ovası'nda hasat başladı: Tarlada 15 TL'ye alıcı buluyor - 2

Hasattan memnun olduğunu söyleyen çiftçi Selami Hurma, ürünün tarladan 15 TL'ye alıcı bulduğunu ifade ederek salatalığın marketlerde 25 TL ile 30 TL arasında alıcı bulduğunu aktardı.

Amik Ovası'nda hasat başladı: Tarlada 15 TL'ye alıcı buluyor - 3

Salatalığın kuraklıktan etkilenmediğini fakat don afetinden etkilendiğini belirten Selami Hurma, market ve tarla fiyatı arasındaki farka değinerek, şunları söyledi:

"Salatalık tarlasını sulama yaptığımız için kuraklıktan etkilenmedi ama don olayı etkiledi. 30 yıllık çiftçilik hayatımda ilk defa böyle bir don olayı gördüm, bizi bayağı etkiledi. Salatalık verimi çok iyi değil ama normal seviyede oluyor. Salatalık hasadından 500 kilogram civarında toplama yapıyoruz. Salatalık Şubat ayında ekilir ve Temmuz ayına kadar hasadı devam eder. 80 dönümlük tarlanın 20 dönümü salatalık ektik. Salatalık hasadı devam ederken tarladaki fiyatı artmak yerine aynı kalabilir veya düşebilir.''

Amik Ovası'nda hasat başladı: Tarlada 15 TL'ye alıcı buluyor - 4
Amik Ovası'nda hasat başladı: Tarlada 15 TL'ye alıcı buluyor - 5
Amik Ovası'nda hasat başladı: Tarlada 15 TL'ye alıcı buluyor - 6
Amik Ovası'nda hasat başladı: Tarlada 15 TL'ye alıcı buluyor - 7
DAHA FAZLA GÖSTER