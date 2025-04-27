Amik Ovası'nda hasat başladı: Tarlada 15 TL'ye alıcı buluyor
Hatay'ın bereketli topraklarından olan Amik Ovası'nda hasat edilen salatalık tarladan 15 TL'den alıcı buluyor. Çiftçi Selami Hurma, kuraklığın hasada etkisinin olmadığını ifade ederek kış aylarında kendini gösteren don afetinin hasada zararı olduğunu söyledi.
Türkiye'nin en bereketli toprakları arasında yer alan Hatay'da havaların ısınmasıyla açık alanda yetişen ürünlerin hasadına başlandı. Yılın ilk aylarında etkili olan don afeti, Amik Ovası'nda mahsulü olumsuz etkilemeye devam ediyor.