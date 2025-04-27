Amik Ovası'nda hasat başladı: Tarlada 15 TL'ye alıcı buluyor

Salatalığın kuraklıktan etkilenmediğini fakat don afetinden etkilendiğini belirten Selami Hurma, market ve tarla fiyatı arasındaki farka değinerek, şunları söyledi:

"Salatalık tarlasını sulama yaptığımız için kuraklıktan etkilenmedi ama don olayı etkiledi. 30 yıllık çiftçilik hayatımda ilk defa böyle bir don olayı gördüm, bizi bayağı etkiledi. Salatalık verimi çok iyi değil ama normal seviyede oluyor. Salatalık hasadından 500 kilogram civarında toplama yapıyoruz. Salatalık Şubat ayında ekilir ve Temmuz ayına kadar hasadı devam eder. 80 dönümlük tarlanın 20 dönümü salatalık ektik. Salatalık hasadı devam ederken tarladaki fiyatı artmak yerine aynı kalabilir veya düşebilir.''