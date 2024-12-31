Amorti nedir, biletin kaçıncı numarası? Milli Piyango Amorti biletin ikramiyesi ne kadar?
Milli Piyango yılbaşı çekilişleri her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. Çekilişte büyük ikramiye kadar dikkat çeken bir diğer detay ise amorti numaralarıdır. Bu yıl da Milli Piyango çekilişinde amorti numaraları büyük bir heyecanla takip edilecek. Bilet sahipleri, biletlerinin son numarasını kontrol etmeyi unutmamalıdır. Peki, amorti nedir, biletin kaçıncı numarası? Milli Piyango Amorti biletin ikramiyesi ne kadar?
Amorti, Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiye çıkmasa da bilete belirli bir tutarın geri kazanılmasını sağlayan özel bir ödüldür. Amorti kazanmak, bir nevi "teselli ikramiyesi" anlamına gelir. Bu sistem, bilet alanların şanslarını artırır ve çekilişe olan ilgiyi daha da artırır.