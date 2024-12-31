Amorti nedir, biletin kaçıncı numarası? Milli Piyango Amorti biletin ikramiyesi ne kadar?

AMORTİ BİLETİN İKRAMİYESİ NE KADAR?

Amorti kazanan bilete ödül olarak genellikle bilete ödenen tutar geri verilir. Örneğin, bir tam bilet amorti kazanırsa, biletin ücreti olan miktar kadar bir ikramiye kazanmış olur. Bu ödül, bilete ödenen yatırımın geri alınmasını sağlar. Bilet fiyatları çeyrek bilet 150 lira, yarım bilet 300 lira ve tam bilet 600 lira olarak belirlendi. Amorti ikramiyesi kişinin aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, buna göre kişi 150, 300 veya 600 TL amorti ikramiyesi kazanacak.