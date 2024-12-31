Amorti nedir, biletin kaçıncı numarası? Milli Piyango Amorti biletin ikramiyesi ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı çekilişleri her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecanla bekleniyor. Çekilişte büyük ikramiye kadar dikkat çeken bir diğer detay ise amorti numaralarıdır. Bu yıl da Milli Piyango çekilişinde amorti numaraları büyük bir heyecanla takip edilecek. Bilet sahipleri, biletlerinin son numarasını kontrol etmeyi unutmamalıdır. Peki, amorti nedir, biletin kaçıncı numarası? Milli Piyango Amorti biletin ikramiyesi ne kadar?

Amorti nedir, biletin kaçıncı numarası? Milli Piyango Amorti biletin ikramiyesi ne kadar? - 1

Amorti, Milli Piyango çekilişlerinde büyük ikramiye çıkmasa da bilete belirli bir tutarın geri kazanılmasını sağlayan özel bir ödüldür. Amorti kazanmak, bir nevi "teselli ikramiyesi" anlamına gelir. Bu sistem, bilet alanların şanslarını artırır ve çekilişe olan ilgiyi daha da artırır.

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Amorti nedir, biletin kaçıncı numarası? Milli Piyango Amorti biletin ikramiyesi ne kadar? - 2

BİLETİN KAÇINCI NUMARASI AMORTİYİ BELİRLER?

Amorti, biletin son rakamına göre belirlenir. Yılbaşı çekilişinde yapılan kura sonucunda belirlenen iki amorti numarası, biletin en son hanesiyle eşleşiyorsa, o bilet amorti kazanır.

Amorti nedir, biletin kaçıncı numarası? Milli Piyango Amorti biletin ikramiyesi ne kadar? - 3

Örneğin, çekilişte amorti numaraları "2" ve "7" olarak belirlenmişse, bilet numaranızın son hanesi bu iki rakamdan biri ise amorti kazanmış olursunuz.

Amorti nedir, biletin kaçıncı numarası? Milli Piyango Amorti biletin ikramiyesi ne kadar? - 4

AMORTİ BİLETİN İKRAMİYESİ NE KADAR?

Amorti kazanan bilete ödül olarak genellikle bilete ödenen tutar geri verilir. Örneğin, bir tam bilet amorti kazanırsa, biletin ücreti olan miktar kadar bir ikramiye kazanmış olur. Bu ödül, bilete ödenen yatırımın geri alınmasını sağlar. Bilet fiyatları çeyrek bilet 150 lira, yarım bilet 300 lira ve tam bilet 600 lira olarak belirlendi. Amorti ikramiyesi kişinin aldığı tam, yarım veya çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, buna göre kişi 150, 300 veya 600 TL amorti ikramiyesi kazanacak.

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