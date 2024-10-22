Ampute milli voleybolcu suç duyurusunda bulundu: Ben ölmek istemiyorum, lütfen sesimi duyun!
Mersin’in Tarsus ilçesinde O.H. (49), maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu ampute milli voleybolcu kızı İlke Naz Hoş'un (20) iş yerine ve otomobiline saldırıp, zarar verdi. Kendisine ve boşandığı annesine şiddet uyguladığını öne sürdüğü babası hakkında suç duyurusunda bulunan İlke Naz Hoş, "Ben ölmek istemiyorum. Öldükten sonra mı değerli olacağım. Lütfen sesimi duyun” dedi.
Olay, dün saat 20.30 sıralarında Atatürk Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Sol elinden ampute İlke Naz Hoş, annesi F.T. ile işlettiği balıkçı dükkanından çıktıktan sonra bindikleri otomobilde, maddi konular nedeniyle aralarının bozuk olduğu babası O.H.'nin saldırısına uğrayıp, tehdit edildiğini iddia etti.