Ampute milli voleybolcu suç duyurusunda bulundu: Ben ölmek istemiyorum, lütfen sesimi duyun!

Otomobile zarar veren O.H., daha sonra anne-kızın iş yerindeki balık tezgahlarını da dağıttı. Olayın ardından İlke Naz Hoş ve babasından bir süre önce boşanan annesi F.T., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşanan anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı