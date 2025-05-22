Anadolu Ankası Tatbikatı: HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava gücü, Konya'da düzenlenen Anadolu Anka'sı tatbikatı ile boy gösterdi. 10 ülkeden yaklaşık 3 bin personelin görev aldığı tatbikatta, HÜRKUŞ ilk kez 1 tonluk bomba attı.
Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda 12 Mayıs'ta başlayan 'Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kara, Deniz, Hava, Jandarma ve Özel Kuvvet Komutanlığı ile ABD, Almanya, Azerbaycan, İtalya, Katar, Polonya, Romanya, Slovakya ve Suudi Arabistan silahlı kuvvetlerine ait unsurları katıldı.
2009'dan itibaren yılda 2 defa yapılan tatbikatın biri, 2012'den beri farklı ülkelerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Jetler, HİK (Havadan İhbar Kontrol) uçakları, helikopterler, ulaştırma uçakları, İHA (İnsansız Hava Aracı) ve personel kurtarma timlerinin katıldığı tatbikatta; harekat ortamında icra edilecek müşterek personel kurtarma usulleri denenmekte, geliştirilmekte ve komuta kontrol sürecinin etkinlikle işletilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda müşterek veya birleşik harekat kapsamında personel kurtarma, yakın hava desteği, dinamik hedefleme, zamana duyarlı hedefleme gibi görevler tatbikat senaryolarına dahil edilip, icra ediliyor.