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Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı. Otoyolun Ankara istikametinde yaklaşık 6 saat kapalı kalan Batı ile Doğu gişeleri arası, ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma yeniden açıldı.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 1

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AE 888 plakalı tır, kontrolden çıkarak makasladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 2

Bunun üzerine aynı yönde seyreden aralarında yolcu otobüsü, tır, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 3

Bölgeye polis, jandarma sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 4

Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamadı.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 5

Kar yağışının hafif şekilde etkili olduğu bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 6

Kazada yaralanan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 7

Ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 8

Güzergahı kullanan sürücüler, Batı gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilirken, Doğu gişelerinden yeniden otoyola katılımları sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 9

YOLDA KALANLARA KUMANYA DAĞITILDI

AFAD ekipleri ise yolda kalanlara iftar için kumanya dağıttı.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 10

Kazanın ardından hafif hasar alan araçlar çekicilerle yoldan kaldırıldı. TIR, kamyon ve otobüs gibi büyük araçlar ise yol kenarına alındı.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 11

Otoyolun Ankara istikametinde yaklaşık 6 saat kapalı kalan Batı ile Doğu gişeleri arası, ekiplerin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 12
Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 13
Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 14
Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 15
Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 16
Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma açıldı - 17
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