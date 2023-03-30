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Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 50'den fazla aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İlk belirlemelere göre 10 kişinin yaralandığı kaza nedeniyle Ankara yönü ulaşıma kapandı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - 1

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Batı ile Doğu gişeleri arasında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 AE 888 plakalı tır, kontrolden çıkarak makasladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - 2

Bunun üzerine aynı yönde seyreden aralarında yolcu otobüsü, tır, kamyon, minibüs ve otomobilin bulunduğu 58 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - 3

Bölgeye polis, jandarma sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - 4

Ekiplerin yaralılara müdahale ettiği kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - 5

Kar yağışının hafif şekilde etkili olduğu bölgede, yolun kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - 6

Kazada ilk belirlemelere göre yaralanan 10 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - 7

Ekipler, araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

Anadolu Otoyolu'nda 50'den fazla araçla zincirleme kaza: Ankara yönü ulaşıma kapandı - 8

Öte yandan AFAD ekiplerinin yolda kalanlara iftar için erzak dağıtacağı belirtildi.

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