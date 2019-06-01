Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu
Anadolu Ajansı
Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli bölümünde yoğunluğa neden oluyor. Derince ile İzmit'te araçlar adım adım ilerlerken, yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluştu.
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1Bayram tatilinin başlamasıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametindeki bazı mevkilerde araç kuyrukları oluşturdu.
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2Otoyolun Çınarlıdere, Bekirdere ve Gültepe rampası ile Kandıra gişeleri mevkisinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Derince ile İzmit'te araçlar adım adım ilerlerken, yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluştu.
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3Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyolun değişik noktalarında denetimler yaparak sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.
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4Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.
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