Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu (Kilometrelerce kuyruk)
Anadolu Ajansı
nadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor- Otoyolun Ankara yönü Köroğlu Park mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Çanakkale'deki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı arifesinde uzun araç kuyrukları oluştu.
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1Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.
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2Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluğa neden oluyor.
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3Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Köroğlu Park alanında kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.
Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor. D-100 kara yolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.
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4Araçların yakın takip etmesi sonucu meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları nedeniyle güzergahlarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.
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5Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipler, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.
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6Sürücüleri yakın takip, aşırı hız, hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmalarını, emniyet şeridini kullanmamalarını istedi.
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7Öte yandan, Çanakkale'deki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı arifesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Gestaş firması, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında toplam 17 feribot ile dolmuş usulü sefer yaparak, oluşan kuyrukları eritmeye çalışıyor.
Gestaş, bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapacak.
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8Bayram tatili arifesinde özellikle boğazın Avrupa yakasındaki feribot iskelelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk artmaya başladı. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Yoğunluğa İstanbul ve Trakya'daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilllerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler neden oluyor.
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9Jandarma ve polis ekipleri feribot yoğunluğu olan bölgelerde trafiği düzenlemek için görev yapıyor.
Bu yıl alınan tedbirler kapsamında trafiğin sıkışıp, kilitlendiği Kilitbahir feribot iskelesine yakın noktadaki Ağdere mevkiinde 250 araçlık depolama alanı oluşturuldu. Eceabat istikametinden Kilitbahir feribotuna gelen araçlar bu alanda depolanarak, Kilitbahir-Eceabat arasındaki karayolunda yaşanan tıkanıklığın önüne geçilmiş olacak.