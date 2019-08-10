Anadolu Otoyolu'nda bayram yoğunluğu (Kilometrelerce kuyruk)

1 Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesimi Ankara yönünde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

2 Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti, Bolu Dağı Tüneli, Elmalık, Köroğlu Park, Yeniçağa ve Gerede Karadeniz bağlantı noktasında yoğunluğa neden oluyor.

3 Yoğunluk nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına geliyor. Köroğlu Park alanında kilometrelerce araç kuyruğu meydana geldi.



Otoyolun İstanbul yönünde ise ulaşım normal olarak sağlanıyor. D-100 kara yolunun Ankara yönünde de zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

4 Araçların yakın takip etmesi sonucu meydana gelen maddi hasarlı ve yaralamalı trafik kazaları nedeniyle güzergahlarda uzun araç kuyrukları oluşuyor.

5 Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Karayolları ekipler, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun ulaşıma kapanmaması için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

6 Sürücüleri yakın takip, aşırı hız, hatalı sollama yapmamaları konusunda uyaran ekipler, sürücü ve yolcuların emniyet kemerlerini takmalarını, emniyet şeridini kullanmamalarını istedi.

7 Öte yandan, Çanakkale'deki feribot iskelelerinde Kurban Bayramı arifesinde uzun araç kuyrukları oluştu. Gestaş firması, Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında toplam 17 feribot ile dolmuş usulü sefer yaparak, oluşan kuyrukları eritmeye çalışıyor.



Gestaş, bayram tatili süresince Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere toplam 17 feribotla doldur boşalt usulü sefer yapacak.

8 Bayram tatili arifesinde özellikle boğazın Avrupa yakasındaki feribot iskelelerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk artmaya başladı. Gelibolu, Eceabat ve Kilitbahir feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.



Yoğunluğa İstanbul ve Trakya'daki kentlerden bayram tatili için Bozcaada, Edremit Körfezi ve Ege sahilllerine gitmek üzere yola çıkan tatilciler neden oluyor.