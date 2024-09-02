Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde büyük bir kaza meydana geldi. Kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada LPG yüklü tanker 30 metre sürüklenerek şarampole devrildi. Tankerdeki gaz sızıntısı nedeniyle bölgede önlem alındı. Zincirleme kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı - 1

Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapandı, 3 kişi yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı - 2

Otoyolun İstanbul yönü Hatipköy mevkisinde yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı - 3

TANKER METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Kazaya karışan araçlardan LPG yüklü tanker, bariyerleri aştıktan sonra 30 metre ilerleyerek şarampole devrildi.

Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı - 4

EKİPLER BÖLGEDE

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı - 5

3 YARALI VAR

Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı - 6

SIZINTI NEDENİYLE ÖNLEM ALINDI

LPG tankerinde meydana gelen gaz sızıntısı nedeniyle ekipler bölgede önlem aldı.

Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı - 7

İSTANBUL YÖNÜ KAPALI

Kaza nedeniyle ulaşımın kapandığı otoyolun İstanbul istikametinde ekiplerin çalışması sürüyor.

Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı - 8
Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı - 9
Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı - 10
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