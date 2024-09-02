Anadolu Otoyolu’nda İstanbul yönünü kapatan kaza: LPG sızıntısı nedeniyle önlem alındı
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde büyük bir kaza meydana geldi. Kayganlaşan yolda 3 tanker, 2 TIR ve 1 otomobil çarpıştı. Kazada LPG yüklü tanker 30 metre sürüklenerek şarampole devrildi. Tankerdeki gaz sızıntısı nedeniyle bölgede önlem alındı. Zincirleme kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme trafik kazası sonucu İstanbul yönü ulaşıma kapandı, 3 kişi yaralandı.