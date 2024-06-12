Anadolu Otoyolu’nda Kurban Bayramı tatili hazırlığı
Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından Anadolu Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun Bolu geçişinde, 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince ulaşımda aksama yaşanmaması için önlemler alındı.
Karayolları, jandarma ve emniyet ekipleri, bayram nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanması beklenen güzergahlarda hazırlıklarını tamamladı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında güzergahta denetimlerini 24 saat esasına göre sürdürecek.