Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda arıza yapan cip zincirleme kazaya neden oldu. 4 aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 07.01.2022 - 02:33

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza - 1

Anadolu Otoyolu'nun kesiminde, arıza yapan cip ile bir otomobil ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza - 2

Otoyoldan Ankara istikametine seyreden Şaban B. idaresindeki 27 AEH 390 plakalı otomobil, arızalandığı için yolun sol şeridinde bekleyen Nuri Ali Ş. kontrolündeki 06 GE 3202 plakalı cipe çarptı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza - 3

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir TIR ile Mehmet Ö. yönetimindeki 50 ACF 310 plakalı TIR ise çarpışmanın etkisiyle cipin yola düşen tekerleğine çarparak savruldu.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza - 4

Mehmet Ö'nün kullandığı TIR'ın dorsesinde bulunan sac ruloları da yola döküldü.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza - 5

Araçlarda hasara yol açan kazada, otomobilde sıkışan Şaban B. yaralandı. Sağlık ve polis ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan Şaban B, Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza - 6

Trafik kazası nedeniyle yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların çekilmesi ve yola dökülen sac rulolarının kaldırılmasının ardından normale döndü.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza - 7
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza - 8
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza - 9
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza - 10
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza - 11

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