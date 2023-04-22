Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Bolu Anadolu Otoyolu'nda 4 otomobilin karıştığı kaza nedeniyle İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapandı. D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, uzun kuyruklara neden oldu.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 1

Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı İlker Erdem Viyadüğü mevkisinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 2

İstanbul yönüne giden 4 otomobil birbirine girdi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 3

Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 4

Kapanan yol nedeniyle araçlar, Abant gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli acil dönüş noktasından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 5

Gişeler ile acil dönüş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı - 6

Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yoldaki ulaşım yeniden normale döndü.

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