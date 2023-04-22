Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza: İstanbul yönü trafiğe kapandı

Kaza, saat 11.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu-Düzce il sınırı İlker Erdem Viyadüğü mevkisinde meydana geldi.
İstanbul yönüne giden 4 otomobil birbirine girdi.
Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Kapanan yol nedeniyle araçlar, Abant gişeleri ile Bolu Dağı Tüneli acil dönüş noktasından D-100 kara yoluna yönlendirildi.
Gişeler ile acil dönüş noktasında uzun araç kuyrukları oluştu.
Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, yolu trafiğe açmak için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmalarının ardından yoldaki ulaşım yeniden normale döndü.