Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı

TEM Otoyolu Sakarya geçişinde arızalanarak emniyet şeridinde duran tur otobüsüne, tomruk yüklü bir TIR çarptı. kazada ölen ya da yaralanan olmazken, İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 09.01.2022 - 22:40 | Son Güncelleme : 09.01.2022 - 22:42

Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı - 1

SAKARYA (AA) - Anadolu Otoyolu'nun kesiminde tur otobüsü ile TIR'ın karıştığı kaza trafiğin aksamasına neden oldu.

Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı - 2

İstanbul istikametinde seyreden F.S. yönetimindeki 78 YC 609 plakalı tomruk yüklü TIR, otoyolun Arifiye geçişinde arızalanan ve emniyet şeridinde park halinde bulunan M.İ. yönetimindeki 34 NK 5562 plakalı tur otobüsüne çarptı.

Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı - 3

Çarpışmanın etkisiyle TIR'da bulunan tomruklar yola savruldu, uzun araç kuyruğu oluştu.

Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı - 4

Kaza nedeniyle ulaşımın tek şeritten sağlandığı trafik, araç ve tomrukların kaldırılmasıyla normale döndü.

Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı - 5

Öte yandan otobüsteki yolcuların kazadan önce başka bir otobüsle yola devam ettiği öğrenildi.

Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı - 6
Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı - 7
Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı - 8
Anadolu Otoyolu'ndaki kaza ulaşımı aksattı - 9

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