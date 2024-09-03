Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon lira: Hapis cezası da var

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde 2024- 2025 av dönemi için Merkez Av Komisyonu tarafından 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, memeliler, sürüngenler ve kuşlar olmak üzere 3 kategori yer alıyor.

Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan nesli tehlike altındaki hayvanlara zarar verenler için DKMP Genel Müdürlüğü'nün 2024- 2025 yılı av dönemine yönelik, 'Yasak Avlanma ile Yaban Hayatında ve Ekosistemde Meydana Gelen Tahribat ve Eksilme Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Bedelleri' belirlendi.