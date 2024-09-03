Anadolu parsı avlamanın cezası 30 milyon lira: Hapis cezası da var
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 2024-25 yılı av sezonu için; avlanması yasak yabani hayvanlar için tazminat bedellerini açıkladı. Türünün tükendiği düşünülen ancak 2020'de fotokapanla görüntülenen Anadolu parsına zarar verenler 30 milyon lira tazminat ödeyecek.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı DKMP Genel Müdürlüğü bünyesinde 2024- 2025 av dönemi için Merkez Av Komisyonu tarafından 'Koruma Altına Alınan Av ve Yaban Hayvanları' başlıklı listede, memeliler, sürüngenler ve kuşlar olmak üzere 3 kategori yer alıyor.
Avlanması ve zarar verilmesi yasak olan nesli tehlike altındaki hayvanlara zarar verenler için DKMP Genel Müdürlüğü'nün 2024- 2025 yılı av dönemine yönelik, 'Yasak Avlanma ile Yaban Hayatında ve Ekosistemde Meydana Gelen Tahribat ve Eksilme Nedeniyle Hükmolunacak Tazminat Bedelleri' belirlendi.