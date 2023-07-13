Anadolu Parsı için av izni iddiasına yalanlama | Cezası hapis
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anadolu Parsı’nın avlanmasına izin verildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu Parsı'nı avlayanlar hakkında 5 yıla kadar hapis cezası verildiği bildirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Anadolu Parsı'nın avlanmasına izin verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Parsı'nın ülkede izinin sürülmesi ve neslinin korunması çalışmalarının yıllardır gayretle sürdüğü bildirildi.