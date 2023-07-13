Anadolu Parsı için av izni iddiasına yalanlama | Cezası hapis

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Anadolu Parsı’nın avlanmasına izin verildiği yönündeki iddiaları yalanladı. Nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu Parsı'nı avlayanlar hakkında 5 yıla kadar hapis cezası verildiği bildirildi.

Anadolu Parsı için av izni iddiasına yalanlama | Cezası hapis - 1

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), Anadolu Parsı'nın avlanmasına izin verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Parsı'nın ülkede izinin sürülmesi ve neslinin korunması çalışmalarının yıllardır gayretle sürdüğü bildirildi.

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Anadolu Parsı için av izni iddiasına yalanlama | Cezası hapis - 2

Bazı medya organları ve sosyal medyada paylaşılan 'Av ve Yaban Hayvanları Tazminat Bedelleri' başlıklı tablonun herhangi bir avlanma bedelini göstermediği vurgulanan açıklamada, "Koruma altındaki türleri avlayan ya da yasa dışı avlanma yapan kişilere, idari para cezası yanında kesilen tazminat miktarlarını içermektedir." denildi.

Anadolu Parsı için av izni iddiasına yalanlama | Cezası hapis - 3

Avlayan kişilere uygulanacak para cezasında 2023 yılı başında artırıma gidildiği ve tutarın 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Anadolu Parsı'nın avlanması durumunda, 105 bin liraya kadar idari para cezası ve 1 milyon 200 bin lira tazminat bedelinin yanı sıra 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağını kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz." denildi.

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