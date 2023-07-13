Anadolu Parsı için av izni iddiasına yalanlama | Cezası hapis

Avlayan kişilere uygulanacak para cezasında 2023 yılı başında artırıma gidildiği ve tutarın 1 milyon 200 bin liraya çıkarıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Anadolu Parsı'nın avlanması durumunda, 105 bin liraya kadar idari para cezası ve 1 milyon 200 bin lira tazminat bedelinin yanı sıra 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na göre failler hakkında 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacağını kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz." denildi.