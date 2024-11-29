Anadolu parsı için gen araştırması

Nesli tükenme tehdidi altındaki Anadolu parsıyla ilgili, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde önemli bir çalışma yürütülüyor. Akademisyenler; Anadolu parsının geniş kapsamlı DNA'sını çıkarmaya çalışıyor. Bunun için 2 yıl önce idrar örneği alınıp Dünya Gen Bankası'na kaydı sağlanan hayvanın, şimdi de tüy gibi örnekleri aranıyor.

Anadolu parsı için gen araştırması - 1

Bilim insanları; Anadolu parsının geniş kapsamlı gen analizini çıkarmak için çalışıyor. Fotokapanlar ormanlık alanlarda 24 saat kayıt alıyor. Görüntülendikleri yerlerde DNA tespiti için örnekler aranıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anadolu parsı için gen araştırması - 2

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, "Dünyadaki farklı bireylere ait genlerden bir analiz yapıldı. Bizim gönderdiğimiz alt türün hiçbirine uymadığı tespit edildi. Bizim bölgemizde zaten Anadolu parsı 40 yıl önce gözükmüş en son ve bugüne kadar bölgede bir DNA analizi yapılmamış." diye konuştu. Nesli tükenme tehdidi altındaki Anadolu parsı; dünyada leopar familyasının sekiz alt türünden biri.

Anadolu parsı için gen araştırması - 3

1974 yılının ardından ilk defa 2019'da görüntülenen hayvan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından izleniyor. 2019 yılından bu yana; Akdeniz'in batısında 400'den fazla fotokapan kamerayla takip ediliyorlar.

10 erkek pars görüntülenen bölgede, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi de yeni bir çalışma başlattı. Daha önce idrar örneği sayesinde Dünya Gen Bankası'na kaydı sağlanan hayvanın tüy gibi örnekleri aranıyor.

Anadolu parsı için gen araştırması - 4

Ünal, "DNA'lar almak üzere çalışmalar başlattık. Ve bunları da var olan diğer bütün bireylerle karşılaştırıp, yeni bir DNA analizi istiyoruz." dedi. Anadolu parsına yönelik yeni görüntü ve örnekler alabilmek için farklı illere binin üzerinde fotokapan yerleştirilecek.

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