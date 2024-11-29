Anadolu parsı için gen araştırması

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi'nden Dr. Öğretim Üyesi Yasin Ünal, "Dünyadaki farklı bireylere ait genlerden bir analiz yapıldı. Bizim gönderdiğimiz alt türün hiçbirine uymadığı tespit edildi. Bizim bölgemizde zaten Anadolu parsı 40 yıl önce gözükmüş en son ve bugüne kadar bölgede bir DNA analizi yapılmamış." diye konuştu. Nesli tükenme tehdidi altındaki Anadolu parsı; dünyada leopar familyasının sekiz alt türünden biri.