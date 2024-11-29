Anadolu parsı için gen araştırması
Nesli tükenme tehdidi altındaki Anadolu parsıyla ilgili, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde önemli bir çalışma yürütülüyor. Akademisyenler; Anadolu parsının geniş kapsamlı DNA'sını çıkarmaya çalışıyor. Bunun için 2 yıl önce idrar örneği alınıp Dünya Gen Bankası'na kaydı sağlanan hayvanın, şimdi de tüy gibi örnekleri aranıyor.
Bilim insanları; Anadolu parsının geniş kapsamlı gen analizini çıkarmak için çalışıyor. Fotokapanlar ormanlık alanlarda 24 saat kayıt alıyor. Görüntülendikleri yerlerde DNA tespiti için örnekler aranıyor.