Anadolu Üniversitesi banka maaş promosyonu ihalesi 2025: Anadolu Üniversitesi çalışanlarına verilecek maaş promosyonu ne kadar oldu?

BANKALARIN TEKLİFLERİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi'nde bankalar maaş promosyon anlaşması sağlamak için ihalede tekliflerini vermeye başladı.



İhalede son açıklanan rakamlara göre, QNB 107 bin 500 TL, İş Bankası 107 bin TL, Halkbank 91 bin TL, Yapıkredi 89 bin TL teklif sundu.



Şuan ihalede en yüksek teklifi 107 bin 500 TL ile QNB veriyor.