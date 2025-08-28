Anadolu Üniversitesi banka maaş promosyonu ihalesi 2025: Anadolu Üniversitesi çalışanlarına verilecek maaş promosyonu ne kadar, teklif kabul edildi mi?

2025 yılına girilmesiyle birlikte kamu kurumları ve üniversitelerde banka maaş promosyon ihaleleri başladı. Anadolu Üniversitesi de maaş promosyonu için bankalarla masaya oturdu. Üniversite bünyesinde görev yapan akademik ve idari personel, promosyon ihalesinin ne kadar olacağını ve hangi bankanın en yüksek teklifi vereceğini merak ediyor. Dün gerçekleşen ilk ihalede bankaların teklifleri belli oldu. Peki, Anadolu Üniversitesi çalışanlarına verilecek maaş promosyonu ne kadar oldu, teklif kabul edildi mi?

Anadolu Üniversitesi banka maaş promosyonu ihalesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Üniversite yönetiminden yapılacak resmi açıklamalar sonrasında ihale teklifleri ve promosyon miktarı kesinleşecek. Çalışanların gözü kulağı şimdiden bu duyuruda. Peki, Anadolu Üniversitesi çalışanlarına maaş promosyon teklifi ne kadar oldu?

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NDE BANKA İHALELERİ BAŞLADI

Anadolu Üniversitesi banka maaş promosyonu ihalesi bugün itibarıyla düzenleniyor. Üniversitenin resmi duyurusu ile birlikte ihale tarihi, şartname detayları ve promosyon süresi netlik kazandı.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz personelinin 01.01.2026 - 31.12.2028 tarihleri arasındaki maaş, ücret, ek ders, sınav, mesai, ikramiye, katkı payı vb. ödemelerini kapsayan 3 (üç) yıl süreli Banka Promosyon İhalesi 27 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 14.30’da Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi Nasrettin Hoca Salonunda yapılacaktır.

İlgili bankalar, ihale dokümanının temini ve danışma için, Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Satınalma Şube Müdürlüğüne başvurabilir." ifadeleri yer aldı.

BANKALARIN TEKLİFLERİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi'nde bankalar maaş promosyon anlaşması sağlamak için ihalede tekliflerini vermeye başladı.

İhalede son açıklanan rakamlara göre, QNB 110 bin 500 TL, İş Bankası 110 bin TL, Halkbank 91 bin TL, Yapıkredi 89 bin TL teklif sundu.

İhalede en yüksek teklifi 110 bin 500 TL ile QNB verdi fakat teklif kabul edilmedi ve ihale tarihi ertelendi.

PROMOSYON TUTARINA DAİR BEKLENTİLER

Son dönemde kamu kurumları ve üniversitelerde yapılan ihalelerde promosyon rakamları dikkat çekici seviyelere ulaşmış durumda. 2025 yılında birçok bankanın yüksek teklifler sunması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi’nde görev yapan binlerce çalışan için kişi başına düşecek promosyon tutarının, piyasa koşullarına paralel şekilde önceki yıllara göre daha yüksek olması öngörülüyor.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Anadolu Üniversitesi, promosyon ihalesi için resmi şartnameyi yayımlayacak.

İhaleye katılacak bankalar, tekliflerini kapalı zarf veya açık artırma yöntemiyle sunacak.

En yüksek teklifi veren banka ile anlaşma yapılacak.

Anlaşmanın ardından promosyon ödemeleri tek seferde veya banka ile mutabakata göre belirlenen tarihlerde personele aktarılacak.

