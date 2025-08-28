Anadolu Üniversitesi banka maaş promosyonu ihalesi 2025: Anadolu Üniversitesi çalışanlarına verilecek maaş promosyonu ne kadar, teklif kabul edildi mi?

BANKALARIN TEKLİFLERİ NE KADAR?

Anadolu Üniversitesi'nde bankalar maaş promosyon anlaşması sağlamak için ihalede tekliflerini vermeye başladı.



İhalede son açıklanan rakamlara göre, QNB 110 bin 500 TL, İş Bankası 110 bin TL, Halkbank 91 bin TL, Yapıkredi 89 bin TL teklif sundu.



İhalede en yüksek teklifi 110 bin 500 TL ile QNB verdi fakat teklif kabul edilmedi ve ihale tarihi ertelendi.