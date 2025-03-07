Anadolu'nun kadın gassalları: "Bizi görünce insanların aklına ölüm geliyor"

"İNSANLARIN ACISINA DA ŞAHİT OLUYORUZ"

Tuğba Kaya da "Çocuk ölümleri bizi çok üzüyor. O bebekleri severek, öperek yıkıyoruz. Onları pamuklara sara sara yıkıyoruz. Sanki kendi evladımız gibi, kolay bir şey değil. Bunlara ortak oluyoruz. Gassallar sadece cenaze yıkamıyor. O insanların acısına da şahit oluyoruz. O insanların bir daha geri getirilemeyeceğini, üzüntülerine şahit oluyoruz. Onları teselli ediyoruz. " dedi.