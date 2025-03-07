Anadolu'nun kadın gassalları: "Bizi görünce insanların aklına ölüm geliyor"
Antalya'da görev yapan 9 kadın gassal, yılda 10 bine yakın ölü yıkayıp, kefenliyor. Kadın gassallar, mesleklerinin zor taraflarını anlattı.
Gassal dizisiyle bir anda popüler olan bir meslek gassallık. Gassallar, birçok kadın ya da erkeğin görmeye bile korktuğu ölüleri yıkayıp, temizleyip, kefenliyorlar.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nda görevli 9 kadın gassal, yaşadıklarını anlattı. Yılda ortalama 10 bine yakın ölü yıkadıklarını, birçok cenaze yakınıyla beraber üzülüp ağladıklarını söyleyen kadın gassallar, yaptıkları işin manevi kısmının daha çok olduğunu belirtiyor.