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Anadolu'nun kadın gassalları: "Bizi görünce insanların aklına ölüm geliyor"

Antalya'da görev yapan 9 kadın gassal, yılda 10 bine yakın ölü yıkayıp, kefenliyor. Kadın gassallar, mesleklerinin zor taraflarını anlattı.

Anadolu'nun kadın gassalları: "Bizi görünce insanların aklına ölüm geliyor" - 1

Gassal dizisiyle bir anda popüler olan bir meslek gassallık. Gassallar, birçok kadın ya da erkeğin görmeye bile korktuğu ölüleri yıkayıp, temizleyip, kefenliyorlar.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı'nda görevli 9 kadın gassal, yaşadıklarını anlattı. Yılda ortalama 10 bine yakın ölü yıkadıklarını, birçok cenaze yakınıyla beraber üzülüp ağladıklarını söyleyen kadın gassallar, yaptıkları işin manevi kısmının daha çok olduğunu belirtiyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anadolu'nun kadın gassalları: "Bizi görünce insanların aklına ölüm geliyor" - 2

"İNSANLARIN ACISINA DA ŞAHİT  OLUYORUZ"

Tuğba Kaya da "Çocuk ölümleri bizi çok üzüyor. O bebekleri severek, öperek yıkıyoruz. Onları pamuklara sara sara yıkıyoruz. Sanki kendi evladımız gibi, kolay bir şey değil. Bunlara ortak oluyoruz. Gassallar sadece cenaze yıkamıyor. O insanların acısına da şahit oluyoruz. O insanların bir daha geri getirilemeyeceğini, üzüntülerine şahit oluyoruz. Onları teselli ediyoruz. " dedi.

Anadolu'nun kadın gassalları: "Bizi görünce insanların aklına ölüm geliyor" - 3

"BİZİ GÖRÜNCE İNSANLARIN AKLINA ÖLÜM GELİYOR"

Mesleğe başladığında korkuları ve tereddütleri olduğunu belirten Fatma Akgün ise "10 yıldır gassal hoca olarak çalışıyorum. İlk başladığımda korkularım vardı. Zamanla korkularımı yendim. Genç kız, bebek ve erkek çocuk cenazeleri etkiliyor. Gençlerin ölmeleri beni çok üzüyor. Cenaze yakınlarının içeride bağrışmaları, evlatlarının feryat etmeleri de üzüyor. Bizi görünce insanların aklına ölüm geliyor, bu da mesleğimizin soğuk yüzü" dedi.

Anadolu'nun kadın gassalları: "Bizi görünce insanların aklına ölüm geliyor" - 4

"ÇOCUK CENAZELERİNDE HALEN ETKİLENİYORUM"

18 yıldır mesleğini severek yaptığını söyleyen Sevgi Akkaya, "Mesleğimiz zor ama insanların acılarını paylaşıyoruz. Çocuk cenazelerinde halen etkileniyorum. Çünkü bizler de insanız ve üzülüyoruz. Allah öyle bir sabır veriyor ki bu kapıdan ayrıldığımız zaman hissettiklerimizi unutuyoruz.Hamileyken de yıkama işlemlerine girdim. Hatta kızıma, 'Seninle beraber cenaze yıkadık' diye anlatıyordum. Birçok kişi korkuyor mesleğimizden ama severek yapıyoruz" dedi.

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