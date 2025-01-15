Anadolu’nun kayıp topluluğu Kaşkalar’ın izine ulaşıldı mı? 100 yıl sonra heyecan yaratan keşif
Anadolu’nun kayıp topluluğu Kaşkalar’a ait yeni bir iz bulundu. Zonguldak’taki İnönü Mağarası’nın üçüncü tabakasında bulunan ve Geç Tunç Çağı’na tarihlenen bulguların ve buluntuların Kaşkalar ile ilişkili olabileceği belirlendi. Mağaradaki çalışmaların bilimsel danışmanı Doç. Dr. Hamza Ekmen, heyecan yaratan keşifle ilgili olarak, “Her biri Hitit kentinde bulunan bir objenin neredeyse bir eşi gibi.” açıklamasında bulundu.
Zonguldak’taki İnönü Mağarası’nda sürdürülen çalışmalar sırasında heyecan yaratan bir ize ulaşıldı.