Anadolu'nun Petra'sı: "Gümüşler Manastırı"
Anadolu'nun Petra'sı olarak anılan Kapadokya'nın en iyi korunmuş manastırlarından birisi Gümüşler Manastırı, tarihi yapısı ve freskleri ile dikkat çekiyor.
Kapadokya bölgesinde "Gülümseyen Meryem Ana" freskiyle ünlenen Gümüşler Manastırı, Niğde'nin Gümüşler beldesinde bulunuyor. 8. yüzyıl ile 12. yüzyıl arasındaki dönemde yapıldığı tahmin edilen Gümüşler Manastırı, yaklaşık 1,5 kilometrelik alana uzanan kayadan oyma yerleşim yeri, tüf kaya kitlesinin içine oyulu kaya manastır kiliseyi bünyesinde barındırıyor.