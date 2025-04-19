Anadolu'nun Petra'sı: "Gümüşler Manastırı"



Eryaman, "Gümüşler Manastırı Kapadokya bölgesinin en iyi duvar resimlerinin yer aldığı kiliselerden birisi. Duvarlarını Hazreti İsa, annesi Hazreti Meryem ile Hristiyanlığın başlangıç dönemi ileri gelenlerinin resimleri süslüyor. Anadolu'nun Petra'sı şeklinde de ifade edilen manastırın iki planı da Kapadokya bölgesindeki kiliselerde bulunan her iki planı da bünyesinde barındırıyor. Burada biz ilk süsleme çabalarını görüyoruz. Narteks bölümü 7. yüzyılda dönemin ustaları tarafından kalem işi süslemeleriyle şekillendirilmiş. Buradan tarihlendirme de çıkıyor. Kapadokya bölgesinde diğer yeraltı kiliselerine baktığımızda konusunu kutsal kitap İncil'den alan sahneleri görüyoruz. Yoğunluk olarak sahne ise müjde, doğum ve tapınağı takdim. Üçü yan yana şekilde veriliyor. Gümüşler Manastırı'nda da bu üç sahneyi biz görebiliyoruz. Öte yandan Meryem Ana'nın freskinde de hafif bir gülümsemeyi net olarak görebiliyoruz ve manastır bu yönüyle de öne çıkıyor. Bu gerçekten gülüyor muydu yoksa sonradan bir fırça darbesiyle mi bu hale getirildi tartışması ve gizemi günümüzde de devam etmekte" dedi.