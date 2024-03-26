Anamur Belediyesi hangi partide? Anamur Belediye başkanı kimdir? Anamur Belediye başkan adayları

ANAMUR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Anamur Belediyesi Başkanı HİDAYET KILINÇ Kimdir?

1960 Anamur doğumludur. İlk ve ortaokulu Bozyazı’da, Liseyi Anamur’da bitirmiştir.İzmir Eğitim enstitüsü, Ankara Gazi Eğitim Fakültesini bitirdikten sonra Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

23 Aralık 1980 yılında Hakkari Lisesinde öğretmen olarak devlet memuriyeti hayatına başlayan Hidayet KILINÇ; sırasıyla Gevher Nesibe Sağlık Enstitüsü’nde (yüksekokul) müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı; Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde Personel Şube Müdürü; Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatlarında; Genel Evrak Şube Müdürü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Sınai Kuruluş Şube Müdürü ve Ruhsat Şube Müdürü, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünde daire Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisinden 18 Nisan 1999 yılında 21. Dönem Mersin Milletvekili seçilen Hidayet KILINÇ; Milliyetçi Hareket Partisi’nde üç dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.