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Anamur Belediyesi hangi partide? Anamur Belediye başkanı kimdir? Anamur Belediye başkan adayları

Anamur Belediyesi hangi partide? Anamur Belediye Başkanı kimdir? Anamur Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Anamur Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Anamur Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Anamur yerel seçim sonuçları..

Anamur Belediyesi hangi partide? Anamur Belediye başkanı kimdir? Anamur Belediye başkan adayları - 1

ANAMUR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Anamur Belediyesini 19.545 alınan oy ve %44.74 oy oranı ile MHP adayı HİDAYET KILINÇ kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP  %44.74
  • CHP %35.93
  • İyi Parti %17.27
  • DP %1.50
  • Saadet Partisi %0.33
  • DSP %0.14
  • Diğer %0.10

TÜRKİYE HABERLERİ

Anamur Belediyesi hangi partide? Anamur Belediye başkanı kimdir? Anamur Belediye başkan adayları - 2

ANAMUR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Anamur Belediyesi Başkanı HİDAYET KILINÇ Kimdir?

1960 Anamur doğumludur. İlk ve ortaokulu Bozyazı’da, Liseyi Anamur’da bitirmiştir.İzmir Eğitim enstitüsü, Ankara Gazi Eğitim Fakültesini bitirdikten sonra Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi İşletme Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

23 Aralık 1980 yılında Hakkari Lisesinde öğretmen olarak devlet memuriyeti hayatına başlayan Hidayet KILINÇ; sırasıyla Gevher Nesibe Sağlık Enstitüsü’nde (yüksekokul) müdür yardımcısı, müdür başyardımcısı; Sağlık Bakanlığı Hıfzıssıhha Enstitüsü’nde Personel Şube Müdürü; Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatlarında; Genel Evrak Şube Müdürü, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığında Şube Müdürü, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Sınai Kuruluş Şube Müdürü ve Ruhsat Şube Müdürü, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünde daire Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisinden 18 Nisan 1999 yılında 21. Dönem Mersin Milletvekili seçilen Hidayet KILINÇ; Milliyetçi Hareket Partisi’nde üç dönem Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Anamur Belediyesi hangi partide? Anamur Belediye başkanı kimdir? Anamur Belediye başkan adayları - 3

ANAMUR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • HİDAYET KILINÇ
  • DURMUŞ DENİZ
  • ALİ RIZA ÖZDENİZ
  • MUSTAFA KEMAL ASLAN
  • MUSTAFA BOZ
  • AHMET CENGİZ KARA
  • SEFA ÇAYLAR
  • ÇAĞLAR KÖKSEL
  • HAKAN KUZİN
  • İSMAİL CENGİZ BOYRAZ
  • ALPAY KARAMAN
  • ÖMER FARUK DEDE
  • ALİ BAL
  • AYKUT BABACAN
Anamur Belediyesi hangi partide? Anamur Belediye başkanı kimdir? Anamur Belediye başkan adayları - 4

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