Anamur Belediyesi hangi partide? Anamur Belediye başkanı kimdir? Anamur Belediye başkan adayları
Anamur Belediyesi hangi partide? Anamur Belediye Başkanı kimdir? Anamur Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Anamur Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Anamur Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Anamur yerel seçim sonuçları..
ANAMUR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Anamur Belediyesini 19.545 alınan oy ve %44.74 oy oranı ile MHP adayı HİDAYET KILINÇ kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %44.74
- CHP %35.93
- İyi Parti %17.27
- DP %1.50
- Saadet Partisi %0.33
- DSP %0.14
- Diğer %0.10