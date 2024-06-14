Anaokulunda akılalmaz olay: 4 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki çocuğu uyurken 13 yerinden ısırdı
Konya'da özel bir anaokulunun uyku odasında 4 yaşındaki M.U.S. adlı kız çocuğu, yanındaki yatakta uyuyan 3 yaşındaki B.C. adındaki erkek çocuğa saldırıp, vücudunun 13 yerinden ısırdı. O anlar güvenlik kamerası ile görüntülenirken, B.C. öğretmenlerin müdahalesi ile kurtarıldı.
Olay, 24 Nisan 2024 tarihinde Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunun uyku odasında meydana geldi.
Öğrenciler yataklarında uyuduğu sırada M.U.S., yanındaki yatakta uyuyan B.C.'ye saldırıp, yüzünü, kafasını ve vücudunun çeşitli yerlerini ısırdı.
Durumu fark eden ve paniğe kapılan diğer öğrenciler, kapıyı açıp öğretmenlerinin yanına gidip haber verdi.
Bunun üzerine odaya giren öğretmenler, B.C.'yi kurtardı. B.C.'nin ailesinin şikayeti sonrası savcılık ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı.