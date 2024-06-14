Anaokulunda akılalmaz olay: 4 yaşındaki çocuk 3 yaşındaki çocuğu uyurken 13 yerinden ısırdı

"HALEN İZLERİ DURUYOR"

Eşiyle birlikte oğlunu hastaneye götürdüğünü anlatan Elife C., "Çocuğumu hastaneye götürdük. Hastanede 'Çocuğu köpek mi pitbull mu ısırdı' diye sordular. 4 yaşında bir kız çocuğunun ısırdığını söyleyince şaşırdılar. 'Ne oldu, bir rahatsızlığı mı varmış?' dediler.

Annenin beyan ettiğine göre çocuğun dil ve konuşma güçlüğü olduğunu, ayaklarından iki kez ameliyat geçirdiğini ilettim. O yüzden böyleymiş galiba dedim. Herkes şaşırdı. Doktor şaşırdı. Daha ilgili davrandılar. Yaralarına antibiyotikli kremler, kortizonlu kremler verdiler.

Şu anda iki ay geçmesine rağmen halen izleri duruyor. Yoğun bir tedavi ettik. Halen de devam ediyoruz. Aradan yaklaşık 2 ay geçmesine rağmen oğlum, halen yaşadığı olayın hem travmasını atlatamadı hem de ısırılan yerlerin izleri geçmedi. Oğlumun terapileri devam ediyor." dedi.