Anastasia cinayetinde yeni gelişme: "Katil sevgili Suriye'ye kaçtı" iddiası
Erzurum'da, Suriyeli Mohammad Nizar Arnabeh'in Rus sevgilisi Anastasia Emelianova'yı öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararı istinafta bozuldu. Yargılama yeniden başladı. Duruşmaya katılmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan cinayet sanığının Suriye'ye kaçtığı ileri sürüldü.
Erzurum'da Rus uyruklu Anastasia Emelianova'nın (33) cinayet sanığının ülkesi Suriye'ye kaçtığı öne sürüldü.
Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova sosyal medya üzerinden, bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh (29) ile tanıştı.