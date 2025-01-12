Anastasia cinayetinde yeni gelişme: "Katil sevgili Suriye'ye kaçtı" iddiası

CİNAYET SANIĞI ÜLKESİNE Mİ KAÇTI?

Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz, Mohammad Nizar Arnabeh'in yurt dışına kaçtığını ileri sürdü. Yılmaz, "Muhtemelen önce Suriye'ye oradan da başka bir ülkeye gitmiş olma ihtimali çok yüksek. Sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyete yazı gönderildi. Sanığın hangi ülkeye çıkış yaptığı tespit edilecek. Interpol, kırmızı bülten taleplerimizi yineleyeceğiz." dedi.