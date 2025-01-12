Anastasia cinayetinde yeni gelişme: "Katil sevgili Suriye'ye kaçtı" iddiası

Erzurum'da, Suriyeli Mohammad Nizar Arnabeh'in Rus sevgilisi Anastasia Emelianova'yı öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yerel mahkemenin verdiği beraat kararı istinafta bozuldu. Yargılama yeniden başladı. Duruşmaya katılmayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan cinayet sanığının Suriye'ye kaçtığı ileri sürüldü.

Anastasia cinayetinde yeni gelişme: "Katil sevgili Suriye'ye kaçtı" iddiası - 1

Erzurum'da Rus uyruklu Anastasia Emelianova'nın (33) cinayet sanığının ülkesi Suriye'ye kaçtığı öne sürüldü.

Ukrayna-Rusya savaşından sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı. Emelianova sosyal medya üzerinden, bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh (29) ile tanıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anastasia cinayetinde yeni gelişme: "Katil sevgili Suriye'ye kaçtı" iddiası - 2

Emelianova ve Arnabeh Arkadaş olup sık sık görüşmeye başladı. 20 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmandaki dairede Anastasia Emelianova ve Mohammad Nizar Arnabeh arasında tartışma çıktı.

Anastasia cinayetinde yeni gelişme: "Katil sevgili Suriye'ye kaçtı" iddiası - 3

Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Emelianova'nın yaralandığını söyleyip yardım istedi. 

Anastasia cinayetinde yeni gelişme: "Katil sevgili Suriye'ye kaçtı" iddiası - 4

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Anastasia Emelianova'ın kan kaybından öldüğünü belirledi. Olayın ardından gözaltına alınan Mohammad Nizar Arnabeh tutuklandı.

Anastasia cinayetinde yeni gelişme: "Katil sevgili Suriye'ye kaçtı" iddiası - 5

BERAAT KARARINI İSTİNAF BOZDU

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, karar duruşmasında suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Arnabeh'in delil yetersizliğinden beraatine ve tahliyesine karar verdi. Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı, kararı istinafa taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını esastan bozdu.

Anastasia cinayetinde yeni gelişme: "Katil sevgili Suriye'ye kaçtı" iddiası - 6

DURUŞMAYA KATILMADI

İstinafın bozma kararından sonra Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Mohammad Nizar Arnabeh'in yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık ve avukatları yer almadı. Mahkeme heyeti Arnabeh'in yakalanması ve eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Anastasia cinayetinde yeni gelişme: "Katil sevgili Suriye'ye kaçtı" iddiası - 7

CİNAYET SANIĞI ÜLKESİNE Mİ KAÇTI?

Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı Aziz Emre Yılmaz, Mohammad Nizar Arnabeh'in yurt dışına kaçtığını ileri sürdü. Yılmaz, "Muhtemelen önce Suriye'ye oradan da başka bir ülkeye gitmiş olma ihtimali çok yüksek. Sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyete yazı gönderildi. Sanığın hangi ülkeye çıkış yaptığı tespit edilecek. Interpol, kırmızı bülten taleplerimizi yineleyeceğiz." dedi.

DAHA FAZLA GÖSTER