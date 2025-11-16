Anastasia'nın katil zanlısına kırmızı bülten
DHA
Rus sevgilisi Anastasia Emelianova'yı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh hakkında İnterpol tarafından kırmızı bülten çıkarıldı.
Erzurum'da Rus uyruklu Anastasia Emelianova'nın (33) cinayet sanığı Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh (29) kırmızı bültenle aranıyor.
Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı.
Emelianova sosyal medya üzerinden, bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile tanıştı. Emelianova ve Arnabeh arkadaş olup sık sık görüşmeye başladı.
20 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan dairede Anastasia Emelianova ve Mohammad Nizar Arnabeh arasında tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Emelianova'nın yaralandığını söyleyip yardım istedi.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Anastasia Emelianova'nın kan kaybından öldüğünü belirledi.
TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan Mohammad Nizar Arnabeh tutuklandı.
Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, "Kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Mohammad Nizar Arnabeh, delil yetersizliğinden beraat etti.
Mahkemenin beraat kararını Anastasia Emelianova'nın ailesinin avukatı, istinafa taşıdı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin verdiği beraat kararını esastan bozdu.
3 DURUŞMAYA DA KATILMADI
İstinafın bozma kararından sonra Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına başlanan Mohammad Nizar Arnabeh, 3 duruşmaya da katılmadı.
Antalya üzerinden Suriye'ye kaçtığı ileri sürülen Mohammad Nizar Arnabeh ile ilgili Anastasia Emelianova'nın ailesi kırmızı bülten çıkarılması için başvuruda bulundu.
Suriye'de olduğu ileri sürülen Mohammad Nizar Arnabeh'in yakalanması için İnterpol tarafından kırmızı bülten yayınlandı.