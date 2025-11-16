Anastasia'nın katil zanlısına kırmızı bülten

Ukrayna-Rusya Savaşı'ndan sonra Türkiye'ye gelip Erzurum'a yerleşen Anastasia Emelianova, bir iş yerinde bilgi işlem personeli olarak çalışmaya başladı.

Emelianova sosyal medya üzerinden, bir kafede baristalık yapan Suriye uyruklu Mohammad Nizar Arnabeh ile tanıştı. Emelianova ve Arnabeh arkadaş olup sık sık görüşmeye başladı.

20 Eylül 2023'te Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın en üst katında bulunan dairede Anastasia Emelianova ve Mohammad Nizar Arnabeh arasında tartışma çıktı. Apartmanda oturanların da duyduğu tartışmadan birkaç saat sonra Arnabeh, alt kat komşusuna giderek Emelianova'nın yaralandığını söyleyip yardım istedi.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Anastasia Emelianova'nın kan kaybından öldüğünü belirledi.