Angus firarda: Sokakları birbirine kattı, bir kişiyi yaraladı

Hatay’da yurt dışından ülkeye getirilen angus, gemiden TIR’a sevk edildiği sırada kaçtı. Firari angus, üç saat boyunca şehri birbirine kattı. Kaldırımda yürüyen bir vatandaşı yaralayan angus, uyuşturucu iğneyle vurularak yakalanabildi.

Angus firarda: Sokakları birbirine kattı, bir kişiyi yaraladı - 1

Hatay’da kaçan bir angus, sokakları birbirine kattı.

Yurt dışından gemilerle ülkeye getirilen anguslar, İskenderun Körfezi’nden TIR’larla yola çıkarak Türkiye’nin dört bir yanına sevk ediliyor.

İskenderun’a gemiyle getirilen bir angus, sevk esnasında kaçarak şehir turuna çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Angus firarda: Sokakları birbirine kattı, bir kişiyi yaraladı - 2

Yaklaşık üç saat boyunca kentin caddelerinde tur atan angus, trafiği de birbirine kattı.

Firari angusun şehir turu, üç saat süren mücadele sonrası uyuşturucu iğne ile müdahaleyle son buldu.

Angus firarda: Sokakları birbirine kattı, bir kişiyi yaraladı - 3

Şehir turuna çıkan angusu çevredeki meraklı vatandaşların ise angusu cep telefonuyla kayıt altına alırken, angusun kaldırımda yürüyen yayayı altına aldığı anlar ise anbean güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Angus firarda: Sokakları birbirine kattı, bir kişiyi yaraladı - 4

Yaralı vatandaşın durumunun iyi olduğunu öğrenildi.

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