Angus firarda: Sokakları birbirine kattı, bir kişiyi yaraladı
Hatay’da yurt dışından ülkeye getirilen angus, gemiden TIR’a sevk edildiği sırada kaçtı. Firari angus, üç saat boyunca şehri birbirine kattı. Kaldırımda yürüyen bir vatandaşı yaralayan angus, uyuşturucu iğneyle vurularak yakalanabildi.
Hatay’da kaçan bir angus, sokakları birbirine kattı.
Yurt dışından gemilerle ülkeye getirilen anguslar, İskenderun Körfezi’nden TIR’larla yola çıkarak Türkiye’nin dört bir yanına sevk ediliyor.
İskenderun’a gemiyle getirilen bir angus, sevk esnasında kaçarak şehir turuna çıktı.