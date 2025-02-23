Angus firarda: Sokakları birbirine kattı, bir kişiyi yaraladı

Hatay’da kaçan bir angus, sokakları birbirine kattı.

Yurt dışından gemilerle ülkeye getirilen anguslar, İskenderun Körfezi’nden TIR’larla yola çıkarak Türkiye’nin dört bir yanına sevk ediliyor.

İskenderun’a gemiyle getirilen bir angus, sevk esnasında kaçarak şehir turuna çıktı.