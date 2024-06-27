Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü
Erzurum’da ahırdan kaçan 26 Angus ırkı boğa, 7 saatlik takibin ardından uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı. Kilometrelerce koşan köylüler, zaman zaman boğaların boynuz darbeleriyle de yerlerde yuvarlandı. Saatler süren kovalamacada 2 boğa kalp durmasıyla öldü.
Uruguay’dan geçen hafta ithal edilen binlerce Angus cinsi boğa, gemiyle Mersin’e getirildi.
Bu boğalardan 276’sını satın alan Adem Aktaş ile Abdulmuttalip Aktaş kardeşler, hayvanları yükledikleri TIR’la Erzurum’un Pasinler ilçesi kırsal Kevenlik Mahallesi’ndeki ahırlarına getirdi.Anguslardan 26’sı çobanlar tarafından kapısı açık unutulan ahırdan kaçtı.