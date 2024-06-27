Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü

İKİ BOĞA ÖLDÜ

Sabahın erken saatlerinde firar eden Angusları yakalamak için bunaltıcı sıcakta dağ taş demeden kilometrelerce peşlerinden koştuklarını söyleyen Abdulmuttalip Aktaş, “Hayvanlar saat 08.00’de ahırdan kaçtı. Ne yaptıysak yakalayamadık. Belediyeden yardım istedik onlar da Kurban Yakalama Timi’ni gönderdi. Sağ olsun onlar da uyuşturucu iğne atan silahlarla vurup bayılttı. Bayıltılanları araçlara bindirirken, onları yakalamak için peşlerinden koşarken anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Mevcutta 276 tane hayvan vardı, 26 tanesi kaçtı. Şu anda 24 tanesini yakaladık, 2 tanesinin bu kovalamacada kalbi durup öldü.” diye konuştu.