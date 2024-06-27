Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü

Erzurum’da ahırdan kaçan 26 Angus ırkı boğa, 7 saatlik takibin ardından uyuşturucu iğneyle vurularak yakalandı. Kilometrelerce koşan köylüler, zaman zaman boğaların boynuz darbeleriyle de yerlerde yuvarlandı. Saatler süren kovalamacada 2 boğa kalp durmasıyla öldü.

Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü - 1

Uruguay’dan geçen hafta ithal edilen binlerce Angus cinsi boğa, gemiyle Mersin’e getirildi.

Bu boğalardan 276’sını satın alan Adem Aktaş ile Abdulmuttalip Aktaş kardeşler, hayvanları yükledikleri TIR’la Erzurum’un Pasinler ilçesi kırsal Kevenlik Mahallesi’ndeki ahırlarına getirdi.

Anguslardan 26’sı çobanlar tarafından kapısı açık unutulan ahırdan kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü - 2

Boğaları yakalamak için saatlerce kırsalda peşlerinden koşan ancak başarılı olamayan Aktaş kardeşler ve mahalle halkı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı Kurban Yakalama Timi’nden yardım istedi.

Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü - 3

Bölgeye gelen ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfeklerle boğaları tek tek vurarak bayılttı.

Bayıltılan boğalar köylüler tarafından kamyonetlere yüklenip ahıra götürüldü.
Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü - 4

Geniş alana yayıldığından bayılan bazı Anguslar, toplanamadığı için yeniden kendine gelip kaçtı.

Köylüler onları yakalamak için bazen kovboylar gibi kement attı.
Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü - 5

Boğalar, önlerine çıkan bazı köylüleri boynuz darbeleriyle yere düşürdü.

Angusları yakalamak için kilometrelerce yol katedenlere sık sık gelen araçlarla su servisi yapıldı.

Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü - 6

Bazı Anguslar da çevrede otlayan inek sürüsünün içine karıştı.

Görevliler onları da burada uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirdi.

Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü - 7

İnekler, boğayı yakalayan köylülere saldırdı.

Çobanlar ellerindeki sopalarla inekleri korkutup uzaklaştırdı.
Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü - 8

İKİ BOĞA ÖLDÜ

Sabahın erken saatlerinde firar eden Angusları yakalamak için bunaltıcı sıcakta dağ taş demeden kilometrelerce peşlerinden koştuklarını söyleyen Abdulmuttalip Aktaş, “Hayvanlar saat 08.00’de ahırdan kaçtı. Ne yaptıysak yakalayamadık. Belediyeden yardım istedik onlar da Kurban Yakalama Timi’ni gönderdi. Sağ olsun onlar da uyuşturucu iğne atan silahlarla vurup bayılttı. Bayıltılanları araçlara bindirirken, onları yakalamak için peşlerinden koşarken anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Mevcutta 276 tane hayvan vardı, 26 tanesi kaçtı. Şu anda 24 tanesini yakaladık, 2 tanesinin bu kovalamacada kalbi durup öldü.” diye konuştu.

Anguslar firarda: Köylüler kilometrelerce kovaladı, kalbi duran iki boğa öldü - 9

“SAATLERCE KOŞTUK”

Kaçan boğaları yakalamak için çevre köylerden yardım istediklerini ifade eden Kevenlik Mahallesi'nden Suat Alkanat ise “Yaklaşık 6-7 saattir bu hayvanların peşinde koşuyoruz. Bunlar açık olarak beslenen hayvanlar ahırımızdan kaçtılar. Biz de arazide yakalamaya çalıştık. Çevre köylerden yardım istedik, sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyesi’nin hayvan barınağından ekipleri geldi, onlar olmasa bunları yakalamak mümkün olmazdı.” dedi.

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