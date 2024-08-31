Ani sel, yıldırım, dolu ve yerel fırtına: Meteoroloji İstanbul’un 4 ilçesini uyardı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün Marmara’da sağanak yağış bekleniyor. Beklenen gök gürültülü yağışın, İstanbul’un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani kuvvetli rüzgar, sel, dolu ve yıldırım şeklinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi. AKOM’dan yapılan uyarıda da megakentteki yağışların 4 Eylül’e kadar aralıklarla sürmesinin beklendiği ifade edildi.
Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.