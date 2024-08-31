Ani sel, yıldırım, dolu ve yerel fırtına: Meteoroloji İstanbul’un 4 ilçesini uyardı

Kırklareli ve Tekirdağ’da ise fırtınanın daha şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, Kırklareli’nin Demirköy ve Vize ilçeleri ile Tekirdağ’ın Saray ilçesini kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlara karşı uyardı.