Ani sel, yıldırım, dolu ve yerel fırtına: Meteoroloji İstanbul’un 4 ilçesini uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre bugün Marmara’da sağanak yağış bekleniyor. Beklenen gök gürültülü yağışın, İstanbul’un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani kuvvetli rüzgar, sel, dolu ve yıldırım şeklinde etkili olması beklenen fırtınaya karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi. AKOM’dan yapılan uyarıda da megakentteki yağışların 4 Eylül’e kadar aralıklarla sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Ani sel, yıldırım, dolu ve yerel fırtına: Meteoroloji İstanbul’un 4 ilçesini uyardı - 1

Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

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Ani sel, yıldırım, dolu ve yerel fırtına: Meteoroloji İstanbul’un 4 ilçesini uyardı - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, bugün Marmara’da beklenen gök gürültülü sağanak, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevrelerinde etkili olacak.

Ani sel, yıldırım, dolu ve yerel fırtına: Meteoroloji İstanbul’un 4 ilçesini uyardı - 3

İstanbul da uyarı yapılan şehirler arasında…

Meteoroloji, Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerini uyardı.

Son tahminlere göre bu dört ilçedeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, yıldırım, dolu ve yerel fırtına: Meteoroloji İstanbul’un 4 ilçesini uyardı - 4

AKOM DA UYARDI

Megakentte beklenen yağmura ilişkin bir uyarı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan (AKOM) geldi.

AKOM’dan yapılan uyarıda yağışların 4 Eylül gününe kadar aralıklarla sürmesinin beklendiği ifade edildi.

Ani sel, yıldırım, dolu ve yerel fırtına: Meteoroloji İstanbul’un 4 ilçesini uyardı - 5

Kırklareli ve Tekirdağ’da ise fırtınanın daha şiddetli olması bekleniyor.

Meteoroloji, Kırklareli’nin Demirköy ve Vize ilçeleri ile Tekirdağ’ın Saray ilçesini kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlara karşı uyardı.

Ani sel, yıldırım, dolu ve yerel fırtına: Meteoroloji İstanbul’un 4 ilçesini uyardı - 6

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ani sel, yıldırım, dolu ve yerel fırtına: Meteoroloji İstanbul’un 4 ilçesini uyardı - 7

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Ani sel, yıldırım, dolu ve yerel fırtına: Meteoroloji İstanbul’un 4 ilçesini uyardı - 8

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