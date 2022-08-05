Ani ve kuvvetli sağanaklara dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?)

Yurt genelinde hafta sonu da sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak özellikle yurdun iç kesimlerinde ani ve kuvvetli sağanakları görülecek. Yıldırım ve hortuma tehlikesine karşı dikkatli olunmasını isteniyor. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? İşte bölge bölge hava tahminleri...

Haberler - NTV Haber 05.08.2022 - 14:42

Ani ve kuvvetli sağanaklara dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 1

Yurdun iç kesimlerinde ani ve kuvvetli sağanaklarla birlikte yıldırım ve hortum riski bulunuyor.

Ani ve kuvvetli sağanaklara dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 2

MARMARA BÖLGESİ

Marmara Bölgesi'nde poyraz sert esmeye devam ediyor. Bulutlanmanın zaman zaman artacağı bölgede yerel yağmur geçişleri de bekleniyor. 

İstanbul 31, Edirne 34, Kocaeli 32 derece.

Ani ve kuvvetli sağanaklara dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 3

EGE BÖLGESİ 

Ege'deyse rüzgar Bodrum-Marmaris tarafında hafiflerken bölgedeki yüksek sıcaklıklar devam ediyor.

Denizli, Kütahya, Afyon, Uşak boyunca gökgürültülü sağanaklar bekleniyor. 

Muğla 34, Manisa 37 derece. 

Ani ve kuvvetli sağanaklara dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 4

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

İç Anadolu'da şiddetli rüzgarlar etkisini sürdürüyor. 

Eskişehir'de beklenen gök gürültülü yağışlara karşı uyarı da bulunuyor. 

Konya ve Sivas 32, Kayseri 35 derece. 

Ani ve kuvvetli sağanaklara dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 5

AKDENİZ 

Akdeniz'in aşırı nemli seyri devam ediyor. 

Mersin, Adana boyunca hissedilen sıcaklık 42 derecelere kadar çıkıyor.

Isparta ve Kahramanmaraş'ta sağanak geçişleri bekleniyor. 

Ani ve kuvvetli sağanaklara dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 6

Güneydoğu'da kavuru sıcaklar devam ediyor. 

Gaziantep 41, Diyarbakır 43 derece. 

Karadeniz'de yazın en bunaltıcı günleri. Zonguldak, Bolu, Karabük tarafında yaz sağanakları bekleniyor. 

Doğu Anadolu Bölgesi'nde de sıcaklıklar yüksek seyrediyor. Trabzon, Rize tarafında kısa süreli yağışlar bekleniyor. 

Ani ve kuvvetli sağanaklara dikkat! (Hafta sonu hava nasıl olacak?) - 7

Genel Müdürlüğünce paylaşılan haftalık hava durumu tahmin raporunda ise hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği belirtildi. 

Sıcaklıkların güney ve doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. 

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