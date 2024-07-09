Aniden sağanak yağış bastırdı! Cadde ve sokaklar göle döndü

Yağmur nedeniyle hastaneye sığınan Rıdvan Özçek isimli vatandaş, yağmurun bereket olduğunu ifade ederek, “Batıda havalar sıcak olurken bizim burada mükemmel bir hava var. Birkaç yıldır kuraklık vardı ama bu sene mükemmel bir hava var.