Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu

Baba Suat Oba ise bu yağmurlu havada ailesiyle Atatürk’ü anmaya geldiğini belirterek, “Bu kadar yıl geçmesine rağmen içimizde sevgisi her geçen gün artarak ilerliyor. Atatürk gibi bir insanı bugün biz yatarak anamazdık.” dedi.

Üniversite öğrencisi Talha Arslan da gururlu ve tarif edemeyeceği duygular içerisinde olduğunu ifade etti.