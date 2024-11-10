Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 86 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı ve Anıtkabir’de bugün hüzün vardı. 7’den 70’e her yaştan ziyaretçi akınına uğrayan sarayın önünde yağan yağmura rağmen uzun kuyruklar oluştu. Saat 09.05’te sirenlerin çaldığı Dolmabahçe Sarayı’nda duygu dolu anlar yaşandı. Başkent Ankara’da ise Ata’nın ebedi istirahatgahı ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 1

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde yurt genelinde anılıyor.

Ata’yı anmak isteyenlar bu sabah Anıtkabir ve Dolmabahçe’ye akın etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 2

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, 86 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı’ndaki odasında törenle anıldı.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 3

Sarayın Harem bölümündeki 71 numaralı odada düzenlenen anma töreni, Cumhurbaşkanlığı çelenginin sunulmasının ardından İstanbul Valiliği, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu yatağın üzerine çiçek buketlerinin bırakılmasıyla başladı.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 4

Büyük Önder Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün 10 Kasım 1938’de yaşamını yitirdiği Türk bayrağı örtülü yatağının iki yanında, iki polis memuru saygı nöbeti tuttu.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 5

Saat 07.00’de açılan Dolmabahçe Sarayı’na gelmek isteyenler, Beşiktaş’tan Dolmabahçe’ye yürüdü.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 6

Atatürk’ün odasını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, sarayın önünde yağmurlu havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 7

Vatandaşlar, Atatürk’ün Türk bayrağı serili yatağına ve çevresine karanfiller bıraktı.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 8

Kimi ziyaretçiler gözyaşlarını tutamazken, kimisi dualar okudu.

Çocuklar da Atatürk’e olan sevgilerini dile getirdi.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 9

Odadaki tören, dışarıya kurulan ekranlardan da izlenebildi.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 10

7’DEN 70’E HER YAŞTAN ZİYARETÇİ AKINI

Ailesiyle Dolmabahçe Sarayı’nı ziyarete gelen vatandaşlardan Yusuf Pınar, Atatürk’ün izinde olduğunu, çocuğunu da onun sevgisiyle yaşatmak istediğini söyledi.

Pınar, “Çocuğuma Atatürk sevgisini bu yaşından itibaren hissettirmeye çalışıyoruz ki büyüdüğünde vatanımıza, milletimize hayırlı bir evlat olsun. Çok duygusal bir gündeyiz.” dedi.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 11

Oğlu Uras Pınar ise “Atatürk kalbimizde, Atatürk’ü seviyorum.” ifadesini kullandı.

Ziyarete annesiyle gelen 6 yaşındaki Elif Şen, Atatürk’ün ölüm günü olduğu için üzgün olduğunu ancak onun odasını göreceği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 12

Annesi Gizem Şen de kızıyla buraya ilk kez geldiği için çok duygusal anlar yaşadığını söyledi.

Zeynep Gündüz, torunuyla Tokat'tan Dolmabahçe Sarayı'nı ziyarete geldiğini belirtti.

11 yaşındaki torunu Utku Gündüz, “Dedem ve babaannemle geldim. Mustafa Kemal olmasaydı biz de burada olmazdık. Ona çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 13

Anne ve babasıyla ziyarete gelen 9 yaşındaki Toprak Oba, herkese burayı ziyaret etmesini önerdi.

Anne Kezban Oba, gurur ve üzüntüyü bir arada yaşadıklarını vurguladı.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 14

Baba Suat Oba ise bu yağmurlu havada ailesiyle Atatürk’ü anmaya geldiğini belirterek, “Bu kadar yıl geçmesine rağmen içimizde sevgisi her geçen gün artarak ilerliyor. Atatürk gibi bir insanı bugün biz yatarak anamazdık.” dedi.

Üniversite öğrencisi Talha Arslan da gururlu ve tarif edemeyeceği duygular içerisinde olduğunu ifade etti.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 15

ANITKABİR'E ZİYARETÇİ AKINI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılında Anıtkabir de ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu - 16

Sabah erken saatlerden itibaren Anıtkabir çevresinde toplanan vatandaşlar, resmi törenin ardından Atatürk'ün mezarını ziyaret etti.

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