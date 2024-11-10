Anıtkabir ve Dolmabahçe’de hüzün: 7'den 70'e herkes Ata'sına koştu
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 86 yıl önce ebediyete intikal ettiği Dolmabahçe Sarayı ve Anıtkabir’de bugün hüzün vardı. 7’den 70’e her yaştan ziyaretçi akınına uğrayan sarayın önünde yağan yağmura rağmen uzun kuyruklar oluştu. Saat 09.05’te sirenlerin çaldığı Dolmabahçe Sarayı’nda duygu dolu anlar yaşandı. Başkent Ankara’da ise Ata’nın ebedi istirahatgahı ziyaretçi akınına uğradı.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86’ncı yıl dönümünde yurt genelinde anılıyor.
Ata’yı anmak isteyenlar bu sabah Anıtkabir ve Dolmabahçe’ye akın etti.