Anıtkabir'de 10 Kasım öncesi ziyaretçi yoğunluğu
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86'ncı yılı dolayısıyla Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.
Birçok vatandaş yarın, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle Anıtkabir ziyaretlerini bir gün öne çekti.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Atatürk'ün mozolesini ziyaret ederek dua etti ve saygı duruşunda bulundu.
Nöbet değişimi sırasında askerlerin seremonisi de vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.