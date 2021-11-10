Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 83'üncü yıl dönümünde binlerce kişi Anıtkabir'i ziyaret etti.

Haberler - DHA 10.11.2021 - 13:02

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'nin dört bir yanından gelen binlerce kişi, Türk bayrakları ve çiçekler ile 'ün kabrini ziyaret etti. Bazı kişiler, mozole önünde dua etti ve saygı duruşunda bulundu.

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Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seromoni de ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden ise Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi.

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Anıtkabir'i ziyaret etmek için Polatlı'dan gelen Nezriye Çelik (62), "Atatürk'ü anmak için buraya geldik. Çok mutluyum, onun sayesinde buralara geldik. Onun sayesinde bu toprakları koruduk, kurtardık" dedi.

Anıtkabir'e ziyaretçi akını - 4

Mamak'tan geldiğini belirten Kudret Yılmaz ise "Ben her sene ziyeret için buraya geliyorum. Biz bu bayrak ve vatan için varız. Herkesin de bu bayrağa, vatana sahip çıkması lazım" diye konuştu.

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Anıtkabir'e ziyaretçi akını - 7

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