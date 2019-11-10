Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Bunun, çocuklarına bırakacağı en büyük şeref ve onur olduğunu vurgulayan Alpugan, "Atatürk'ün felsefesini, ilkelerini çok iyi tetkik ettim. Dün, Atatürk'ün Balıkesir'de verdiği hutbeyi dinledim, hayran kaldım. Hem dinimizin hem de Cumhuriyet'imizin ne kadar ulvi olduğuna Atatürk orada işaret etmiş. Bunu gördükten sonra içimde daha çok nefret duydum Atatürk'e hakaret edenlere, onu hiçe sayanlara." diye konuştu.