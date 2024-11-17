Anıtkabir'in yapımında kullanıldı! Eskipazar Sarı Traverten Taşı coğrafi işaretini aldı

Çapraz, Anıtkabir'in inşaatında kaplama taşı olarak kullanılan en yoğun kaya türünün Eskipazar Sarı Traverten Taşı olduğunu aktararak, şu bilgileri verdi:



"Eskipazar taş ocaklarından getirilen sarı travertenler, Aslanlı yol kenarındaki duvarlarda, Şeref Holü'ne çıkan merdivenlerin sağında ve solundaki zafer kabartmalarında, bütün şeref holü dış duvarları ile tören meydanını çevreleyen kolonlarda kullanılmıştır. Bunun yanı sıra travertenin kaplama taşı olarak kullanıldığı bir diğer önemli yapı da III. Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarıdır. III. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde E Blok (Başkanlık) dışındaki tüm bloklar Eskipazar Sarı Traverten Taşı ile kaplanmıştır."