Anıtkabir'in yapımında kullanıldı! Eskipazar Sarı Traverten Taşı coğrafi işaretini aldı
Anıtkabir'in inşaatında kaplama taşı olarak kullanılan en yoğun kaya türü olan Eskipazar Sarı Traverten Taşı coğrafi işaret tescilini aldı.
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Eskipazar Sarı Traverten Taşı'nın coğrafi işaret tescili aldığını bildirdi.
Yavuz, yaptığı yazılı açıklamada, Valilik koordinasyonunda başlattıkları coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırma seferberliği kapsamında Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) tarafından yapılan başvurunun onaylandığını belirtti.